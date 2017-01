Simeone: "Es una victoria importante y trabajada"

14/01/2017 - 21:32

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que la victoria de este sábado frente al Real Betis (1-0) en la decimoctava jornada de LaLiga Santander fue "importante y trabajada", así como tuvo palabras para Gaitán, el goleador de la tarde, con quien dijo estar "contentos" en el equipo ya que el trabajo le premió con el tanto del triunfo.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Es una victoria importante y trabajada, sobre todo los treinta primeros minutos que fueron muy buenos y el final con otros quince con Carrasco también con metros hacia adelante para controlar el partido. El Betis es normal que perdiendo el partido haya buscado con bandas bien abiertas y los centros al área, está el empate ahí", señaló en rueda de prensa tras el encuentro.

"Estamos contentos con lo que hizo Gaitán, el trabajo paga y hoy le devolvió algo importante para el futbolista mas allá de lo que hizo, llegar al gol", agregó Simeone.

Con el 1-0 en el marcador, la grada del Vicente Calderón, callada aunque impaciente, transmitió intranquilidad e inseguridad al banquillo rojiblanco, una sensación que no es del agrado del técnico argentino. "Llevo muchos años en el fútbol y conozco todo, cuando la mente se empieza a callar, me irrita un poco, necesitábamos que no pasase esa sensación. Se transmitía desde las tribunas una sensación de tranquilidad y eso no me gusta", indicó.

A pesar de vencer por la mínima, el 'Cholo' destacó otros lances del choque como una jugada de Koke en la que frenó un posible ataque del rival, y otra de Carrasco que dijo haber sido "la más clara", algo que recalcó, no es fácil pues "seguir la línea" que el equipo tiene desde hace cinco les está costando.

"Hubo una jugada de Koke que me pareció fantástico lo que hizo porque privó de un ataque menos a ellos y de intención de tener la pelota. No es fácil seguir la línea que están haciendo hace cinco años y hoy por suerte hemos ganado el tercer partido seguido de liga y eso nos pone contentos", manifestó.

"Tuvimos una situación clara con Carrasco cuando viene para adentro y pudo haber sido gol, la más clara del partido. Es búsqueda, conexión y ocasiones ofensivas con Griezmann, Gameiro y Carrasco que dieron profundidad al equipo. Parecía que el segundo gol podía llegar pero no llegó y eso siempre te da intranquilidad", añadió.

El preparador bonaerense aseguró que el equipo no se confió y "compitió bien", pero se "perdieron balones", a lo que se sumó las ganas de empatar el encuentro por parte del equipo rival, acrecentando la "intranquilidad".

"No veo que se hayan confiado, hasta el 25' o 30' del primer tiempo se compitió bien. Luego se perdieron balones y ellos tuvieron más la pelota. Nosotros pudimos contrarrestar con algún contragolpe u otra jugada. En el segundo tiempo, a pesar de la intranquilidad del 1-0, el partido se controló bien", apuntó.

Por último, el 'Cholo' habló del cambio de dibujo y asimismo, de juego en el equipo, situando a Koke y Gabi por delante de Saúl para favorecer el juego aéreo y la llegada a posibles balones que tuviesen los centrocampistas del conjunto rival.

"Empezamos con Koke y Gabi en el medio a ver si podíamos jugar con Saúl en el medio y Sime -Vrsaljko- atrás. La presencia de Saúl ahí nos da mas juego aéreo y nos quita protagonismo de Saúl en potencia ofensiva, para controlar mejor el juego en largo que hacía el Betis sobre Alegría o Jonás para ganar la pelota y a partir de ahí abrir a banda", concluyó.