Gabi: "A la gente le gusta que juguemos bien, pero sobre todo que ganemos"

Madrid, 14 ene (EFE).- Gabi Fernández, capitán del Atlético de Madrid, dijo hoy, tras la victoria contra el Betis, que a la "gente le gusta" que su equipo juegue bien", pero, "sobre todo", que gane, destacó la importancia del resultado y apuntó que él se queda con "este Atlético que no hace falta tener muchas ocasiones para ganar".

"Es normal que nos exijan. A la gente le gusta que juguemos bien, pero sobre todo que ganemos. Creo que los dos, tanto afición como equipo, queremos lo mismo, así que todos de la mano y todos felices", explicó en zona mixta en el estadio Vicente Calderón.

"La afición se expresa como quiere. Creo que están muy orgullosos de su equipo. Es verdad que nos exigen más y cuando fallas dos pases seguidos se impacientan y viene algún silbido, pero estamos acostumbrados, estamos muy unidos con la afición y no hay ningún problema", continuó el capitán del conjunto rojiblanco.

"Me quedo con este Atlético de Madrid, que no hace falta tener muchas ocasiones para ganar. Al final, los resultados te llevan a tener una estabilidad deportiva y futbolística y me quedo con eso. El equipo necesita afianzarse en la zona de arriba y poquito a poco veremos al mejor Atlético de Madrid", explicó.

También habló de las modificaciones en el medio campo que hizo el técnico argentino Diego Simeone a lo largo del encuentro: "El 'míster' cambia mucho siempre. Durante el partido va cambiando cómo lo va viendo. Con Koke en el medio campo tenemos mucha más fluidez y una visión de juego que ninguno de nosotros la tenemos y con Saúl tenemos muchísimo juego aéreo. Simeone va cambiando en función de lo que necesita el equipo".