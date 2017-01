Las víctimas del poder de Messi en el Barcelona

Meterse con Messi es sinónimo de tener un problema. La experiencia dice que todo aquel que intentó hacerle sombra o quiso opinar de una manera diferente le costó el cargo en el FC Barcelona.

Y varios son los casos. El primero fue con Faus en el año 2013, aquel vicepresidente económico que no entendió que se le renovara el contrato a Messi cada seis meses. "No sé por qué tendríamos que hacerlo de nuevo, no tenemos por qué presentar una mejora de contrato cada seis meses. Al señor Messi ya se le renovó el contrato", dijo en diciembre de aquel año.

Al escuchar estas declaraciones Messi 'estalló' y fue muy contundente con Faus: "El señor Faus es una persona que no sabe nada de fútbol y quiere manejar el Barça como si fuera una empresa, y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y debe ser representado por los mejores dirigentes también. Y a parte le recuerdo que ni yo ni nadie de mi entorno pedimos nunca ningún aumento ni renovación y él eso lo sabe muy bien", dijo.

La segunda víctima del poder de Messi fue Andoni Zubizarreta, en 2015. El por entonces director deportivo del Barcelona comentó lo siguiente sobre Luis Enrique el día en el que Messi fue suplente en Anoeta (primer partido de 2015): "Me gustan entrenadores que se atreven, que toman decisiones y lo que ven y tienen que ejecutar lo ejecutan, al margen de que el resultado vaya peor".

Todo el barcelonismo criticó a Luis Enrique por dejarse a Messi en el banquillo (luego ganaron el triplete) y Zubizarreta comentó que "no puedes tratar a todos por igual, pero tienen que cumplir unas normas". Además, a Zubi le tocó de lleno todo el asunto de la sanción FIFA. Acabó 'fulminado' por Bartomeu y Puyol, su ayudante, también abandonó en solidaridad con Zubizarreta.

Otra de las víctimas ha sido el psicólogo Joaquín Valdés pero este, sin embargo, ha sido relegado tras sus choques con el delantero argentino. Ha pasado de dar consejos a la plantilla a solo asesorar a Luis Enrique.

La última ha sido Gratacós, director de Relaciones Institucionales del Barça en la Masía y exjugador culé. Sus declaraciones ("No sería tan bueno sin Iniesta, Neymar, Piqué?") en la sede de la Federación le costaron el puesto horas después: "Ha expresado públicamente una opinión que no coincide con la de la entidad". La decisión de echarle fue de Albert Soler, director de Deportes de la entidad, que asumirá su cargo.

¿Y Grau? El vestuario del Barcelona está que trina con el director ejectivo del club, Óscar Grau, tras sus declaraciones de "sentido común" para renovar a Messi. "Hay que mantener la cabeza fría y no perder el sentido con la renovación de Messi", dijo Grau. Horas después, Luis Suárez le contestó de la siguiente manera: "Hay que renovar a Messi, no tener sentido común".