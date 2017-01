Los fichajes que necesita cubrir el Real Madrid de Zidane para la próxima temporada

El Real Madrid, aunque ahora mismo sea un equipo casi perfecto con 40 partidos invicto, necesita retoques para la próxima temporada. El equipo blanco ya sabe que podrá fichar en verano y que son varios los puestos que deberá cubrir para la 2017/2018.



El primer puesto que necesita cubrir es el de mediocentro defensivo. La lesión de Casemiro dejó al Real Madrid sin cubrir un puesto que es fundamental para que el resto de compañeros puedan brillar y, sobre todo, jugar en su posición.

La baja del '14' madridista supuso la peor racha de Zidane como entrenador del Real Madrid, con cuatro empates consecutivos, y es algo que el club ya ha aprendido para la próxima temporada. Además, la cesión de Marcos Llorente al Alavés le puede servir al canterano para volver a la primera plantilla. Y lo está haciendo realmente bien.

Otros dos puestos que necesita asegurar el conjunto blanco son los laterales. Tanto Danilo como Coentrao no están dando la talla y cuando juegan el equipo lo nota a peor. No suman, y muchas veces terminan restando. En el Real Madrid hay que aportar y ellos no lo hacen, sobre todo el portugués.

El de central puede ser otro de los puestos a fichar por el Real Madrid. Hasta que Pepe no se pronuncie sobre su futuro el club no dará la oportunidad a Vallejo en el primer equipo. De momento el joven defensa cedido en el Eintracht está siendo una de las sensaciones de la Bundesliga.

El portero puede ser otro de los puestos que necesite cubrir el equipo presidido por Florentino Pérez. Navas tiene 30 años y está temporada no está brillando como la anterior, por eso ha vuelto a aparecer el nombre de David de Gea, de 26 años.

El Real Madrid sigue la línea de españolizar el equipo lo máximo que pueda, y con De Gea el club tendría garantizada la portería para los próximos cinco-diez años.

¿Y el delantero? El puesto de delantero es el más dudoso para el Real Madrid. La continuidad de Morata en el Madrid del próximo año no está garantizada y su temporada está siendo de más a menos.