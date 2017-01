Los graves problemas de Pep Guardiola en el Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola se encuentra en estos momentos (jornada 21 de la Premier League) a diez puntos del Chelsea de Antonio Conte, una distancia complicada si los 'citizens' quieren volver a reinar en Inglaterra.



Tras un inicio prometedor, el City de Guardiola se ha encontrado con la cruda realidad de la Premier League: un campeonato con muchas dificultades y con muchos equipos dispuestos a darte un susto.

Varios son los problemas que está acusando Pep Guardiola en su primera temporada en la Premier League:

1. Fracaso en los fichajes

Guardiola fichó en el pasado verano a Gundogan, Sané, Stones, Nolito, Claudio Bravo y Gabriel Jesús (para el mercado invernal), y ninguno de ellos está realizando una gran temporada.

Gundogan, que era el mejor de los fichajes, se ha lesionado gravemente (otra vez) y no volverá a jugar en esta temporada. Sané, uno de los jóvenes más prometedores, no cuenta para Pep. Stones, vendido como el central del futuro, costó casi 60 millones y no ha demostrado nada. Nolito, claramente de más a menos. Y Bravo no es ni la sombra del que fue en el Barcelona.

2. Pocos recursos ofensivos

El juego del City de Guardiola es muy previsible y los equipos le tienen muy estudiado. Solo Silva y De Bruyne desequilibran por el centro, y Agüero está muy solo en la punta de ataque.

Poco juego por bandas de los laterales y muchos centros al área que no son rematados por nadie, ya que este City se caracteriza por tener jugadores bajitos que tengan buen gusto por la pelota (Toure Yaya nunca ha sido un gran cabeceador).

3. Escaso juego efectivo

Guardiola triunfó en el Barcelona porque supo sacar el máximo rendimiento de jugadores que estaban en su mejor momento futbolístico, como Xavi, Iniesta, Alves, Puyol, Valdés, etc.

En el City el panorama es muy distinto. Ninguno de los jugadores está a un gran nivel y destaca por su rendimiento. De Bruyne estuvo muy bien al principio, como Agüero, pero se han diluido como azucarillos. El mejor es, sin duda, David Silva.

4. Fiel a su estilo

En la Premier le va a costar un mundo a Guardiola adaptar su juego. Un juego que no está diseñado para dominar esta competición. En Inglaterra se juega muy distinto a competiciones como la española o la alemana.

Guardiola necesita tener otros recursos que no sea todo con el balón. Gente rápida, con físico, fuerza es muy importante en Inglaterra, pero parece que Pep quiere morir con su estilo. Un estilo que funcionó en España y Alemania, pero en la Premier...