El grave error de la directiva del Barça que pone en riesgo la renovación de Messi

El club se pasó con las renovaciones de Suárez y Neymar

Ahora apenas tiene margen para renovar a Leo Messi

La salida de un crack (Turan es el más factible) ayudaría

Leo Messi celebra con Suárez un gol ante Las Palmas. Imagen: Reuters

El FC Barcelona puso punto y final el pasado sábado a un buen puñado de días revueltos. Desde que cayera en Copa ante el Athletic en el partido de ida de los octavos de final, las aguas bajaron turbias por muchos motivos. Ninguno tan relevante como la renovación de Leo Messi. Tanto es así que una declaración minusvalorando al argentino le costó el cargo a Pere Gratacós, director de relaciones institucionales.

Un día después Josep María Bartomeu habló ante los medios Josep María Bartomeu para aclarar el embrollo. En medio de sus declaraciones, no dijo en ningún momento que Messi renovaría por el Barça. A día de hoy, los culés no pueden hacerlo. No tienen dinero para hacerlo y todo por un fallo de cálculo grave con otras renovaciones relevantes.

En concreto, con las de Luis Suárez y Neymar. Según informan diversos medios deportivos catalanes, la directiva afrontó antes la ampliación de contrato (y mejora salarial) de los dos amigos de Leo precisamente para asegurarse que finalmente se quedara. Serían como dos elementos más con los que convencer a Messi de que continuase.

El problema es que les han ofrecido unas cantidades que, una vez se han puesto manos a la obra para calcular lo que deberían abonar a Messi, hacen que el Barça se quede fuera de su límite salarial en caso de que den al argentino lo que quieren.

La situación es tan grave que, a día de hoy, según la Cadena Cope, el entorno más cercano a Messi niega que haya habido contacto alguno, por mucho que Bartomeu diga que sí públicamente.

La venta de un crack ayudaría

El club tiene miedo a sentarse a negociar nada sin dejar solventado el problema del margen económico. Para conseguirlo deberían dejar salir a algún jugador relevante a un precio y que, además, libere un salario importante.

Por ahora es Arda Turan el máximo candidato a dejar el club con varias ofertas desde China, informan diversos medios catalanes, pero por ahora su adiós no se concreta. Y sin este movimiento no habrá renovación de Leo Messi. Y todo por un error de cálculo en las renovaciones de Suárez y Neymar.