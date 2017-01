La Juventus cambia su escudo por uno mucho más simple e indigna a sus aficionados

La Juventus de Turín anunció este martes el cambio de su escudo. Los 'bianconeri' han mutado el tradicional caballo entre rayas verticales blancas y negras por un emblema mucho más simple: apenas una J dibujada con trazos negros y blancos con el nombre completo de Juventus en la parte superior de la letra. Todo sobre fondo blanco. Nada más.

Semejante simplificación, toda una revolución, ha provocado reacciones de todo tipo, fundamentalente de indignación por lo que muchos aficionados entienden que es una falta de respeto a la historia del club. Malestar que ha recorrido toda Italia.

Hay que recordar que la Juventus es el equipo menos seguido de Turín (el Torino tiene más hinchas en la ciudad), pero el más seguido de toda Italia.

"El nuevo logo define un sentido de pertenencia a un estilo que permite comunicar nuestra forma de ser", dijo Andrea Agnelli, dueño del club, después de presentar el vídeo en el que se veía nuevo escudo.

Pronto la red se llenó de mofas acerca de este nuevo logo:

@juventusfc look great on the shirt



Fantastico pic.twitter.com/ZAvP0DK31p