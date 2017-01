Iturraspe: "Si jugamos al máximo podemos ganar al Atlético"

17/01/2017 - 14:18

El jugador del Athletic Club Ander Iturraspe ha asegurado este martes que el equipo ha hecho "autocrítica" tras empatar a domicilio contra el Leganés (0-0) y se ha mostrado convencido de poder ganar en la próxima jornada de LaLiga al Atlético de Madrid en San Mamés si dan "el máximo", aunque la racha reciente ante los 'colchoneros' no es buena.

"El Atlético es un equipo importantísimo, de lo mejor que podemos encontrar en la Liga y en Europa pero si jugamos a nuestro máximo nivel sabemos que podemos competir con cualquiera. Se vio contra el Barça tanto en casa como fuera, si jugamos al máximo podemos ganar", aseguró en rueda de prensa.

Además tienen ganas de vencer al Atlético tras los últimos resultados contra ellos. "Vamos a tratar de mejorar los resultados desde ya. Es un equipo muy compacto, es muy difícil hacerles ocasiones. Juegan replegados y es difícil encontrar huecos pero seguro que sorprendemos con algo e intentaremos tener ocasiones. El equipo va a salir compacto a intentar ganar el partido", comentó.

"Es un equipo que va a optar a ganar la Liga, estará cerca y va a pelear seguro. Tiene jugadores muy importantes, mucho potencial, y nosotros tenemos que estar en puestos cercanos a los de ahora, tenemos que dar un salto más y estaremos cerca del objetivo. La situación a estas alturas de temporada es en la que queríamos estar", comentó.

En este sentido, reiteró que el juego del equipo es "mejorable" pero pidió que no se exagere para mal en el entorno. "Estamos cerca de Europa y queremos estar en ella, en la Europa League estamos en la siguiente fase y en Copa nos elimina el Barça pero estamos a un gol de pasar. Vamos a mejorar, trabajamos para mejorar, pero da la sensación de que estamos a 15 de Europa y lejos en todo", relativizó.

Dejó claro que tras ese nuevo empate a domicilio el equipo se ha concienciado para mejorar lejos de casa, pero ahora les llega un partido clave en San Mamés en el que deben dar la talla. "Hacemos autocrítica y mejoraremos contra el Atlético seguro. Fuera de casa el equipo no está a la altura de los partidos de casa, es complicado y a todos les pasa, pero debemos mejorar fuera", reconoció.

Y es que ante el Leganés era un partido en el que debían ganar. "'A priori' no nos pueden hacer nunca tantas ocasiones tan claras. Salimos con la intención de dominar el partido, de proponer y ser superiores y el inicio no es el esperado. Se te quedan dos mano a mano, ocasiones muy claras y se vienen arriba y al final eso condiciona todo el partido. No supimos darle la vuelta a la situación y fue un partido complicado", recordó.

A nivel personal celebró estar jugando más últimamente y añadió que seguirá trabajando para ayudar al grupo. "Al final cada jugador quiere jugar lo máximo posible, el míster tiene una plantilla larga con muchas variantes en cada puesto y tiene la decisión final siempre. Ha habido momentos en los que no he entrado, no es lo más fácil de llevar para un jugador pero esto es fútbol. A pelear, ahora estoy entrando más e intentaré ayudar al equipo", manifestó.

Celebró ver de vuelta al equipo al joven central Yeray, tras ser intervenido por un tumor de testículos. "Ver a Yeray con normalidad en cuanto a disposición del míster, verles en los rondos y vestuarios con una normalidad absoluta genera mucha satisfacción y tranquilidad. Ha estado en una situación difícil, con momentos complicados para todos sobre todo para él, y contentos de tenerle entren nosotros. Le vemos bien", se sinceró.