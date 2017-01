Berizzo aparta a Orellana de forma irrevocable: "Ya no pertenece más al equipo"

17/01/2017 - 17:47

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, ha anunciado este martes su decisión de apartar de forma definitiva a Fabián Orellana debido a "una falta de respeto inaceptable" que no ha querido revelar, reafirmando que su "posición es firme" y que espera que el equipo gallego fiche un sustituto durante este mercado de invierno.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"He decidido apartar a Orellana del equipo. La decisión está basada en una falta de respeto inaceptable. Mi posición es firme. Una cosa es la disciplina y otra cosa es la falta de respeto. La disciplina tiene matices, tiene niveles, tiene penalidades... La falta de respeto no tiene ninguna. Le expliqué los motivos y el club consensuó conmigo la decisión de apartarlo", anunció Berizzo en rueda de prensa.

"Conmigo no pertenece más al equipo. El equipo decidirá sobre él", agregó el entrenador, añadiendo que ahora intentarán "reforzar esa posición". "La alternativa de que llegue otro '10' existe y ojalá seamos capaces de ficharlo. No ha pedido disculpas ni hacía falta", dijo sobre el jugador chileno.

Además, Berizzo explicó que "lo personal y lo profesional van ligados" en su forma de "conducir al equipo". "No podría diferenciarlos y no lo hice", apuntó, negándose a explicar lo ocurrido con Orellana. "Nunca he ventilado la intimidad del equipo, ni lo voy a hacer ahora, ni adentrarme en los motivos. Mi decisión solo está basada en el bien del equipo", zanjó sobre el tema.

Pasando página, Berizzo se refirió al partido de este miércoles en el Santiago Bernabéu, donde espera el Real Madrid para abrir los cuartos de final de la Copa del Rey, y no ocultó que necesitarán realizar "un gran partido" para mantener viva la eliminatoria.

"Deberemos ser nosotros mismos en un campo y contra un rival que pone a prueba todo lo bien que juegas. Estamos muy enfocados en el partido, es muy importante, un gran desafío. Nos vamos a medir al mejor equipo del mundo. Necesitamos una buena actuación para que dentro de siete días el partido en casa tenga vida para nosotros", avisó.

Del equipo blanco, destacó especialmente que "sus atacantes tienen un peligro letal". "No necesitan nada. Marcan con mucha facilidad y tienen gran calidad individual. Tienen un funcionamiento como equipo muy sólido. Es un equipo ganador, grande, no descubro nada ni digo nada original. Tenemos deseo de probarnos contra los mejores", animó.

Para contrarrestar al vigente líder liguero, el preparador argentino contará con un "equipo físicamente muy fresco". "El entrenamiento de hoy ha sido muy bueno y estamos listos para jugar de la manera que deseamos hacerlo mañana", concluyó.