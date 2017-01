Orellana responde a Berizzo: "Fue desleal conmigo, no merecía salir así"

17/01/2017 - 20:17

El jugador del Celta de Vigo Fabián Orellana ha roto su silencio después de haber sido apartado del equipo este martes por su entrenador, Eduardo Berizzo, de quien dice "fue desleal" con él y considera que "no merecía salir así" del conjunto gallego por una supuesta falta de respeto que aún se desconoce, pero a la que el futbolista resta importancia y considera que "traspasó al lado profesional".

"Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. No es el primer problema que pasó en el equipo y comparando con lo que ha pasado anteriormente no es nada", señaló el mediocentro chileno en declaraciones al portal digital Emol. "Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo, y que él traspasó al lado profesional", se defiende así el jugador tras las acusaciones del técnico argentino.

El todavía jugador del Celta reconoce estar tranquilo aunque "dolido" con la situación y no desea "entrar en detalles de lo que pasó", pero considera que el técnico "fue muy desleal" con él y cree que "no es la manera" de salir de un club tan importante en su carrera como lo ha sido el Celta de Vigo.

Además, el futbolista explica que pese a intentar pedirle disculpas "delante de todo el grupo", así como también hizo con sus compañeros, sería Eduardo Berizzo el que no las aceptase e incluso llegaría a negarle su derecho a "hablar" y, por tanto, a explicarse.

De esta forma, tras cinco años militando en las filas del Celta, Fabián Orellana buscará "con calma" una posible salida en las dos semanas que restan de mercado de invierno, pese a su deseo de continuar en el conjunto celeste. "Si fuera por mí, me quedaría", declaró.