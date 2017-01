Leo Messi se pone serio, tensa la cuerda con el Barcelona y avisa: no descarta ir a la Premier

"Estaré en el Barcelona tanto tiempo quieran que esté"

El jugador elogia a Guardiola: "Estoy seguro que tendrá éxito"

Messi, sonriente, después de celebrar un gol frente a Las Palmas el pasado sábado. Imagen: EFE

Leo Messi, delantero del FC Barcelona, se ha puesto serio. O quizá no. Esta mañana la revista británica Coach anuncia una entrevista que el padre del jugador niega. ¿Por qué tanto revuelo? Porque, según este texto, el argentino habría lanzado una advertencia directa al club y a su directiva: su renovación no depende tanto de los deseos del jugador como de los deseos del Barça. Si el club quiere que continúe, continuará. Si no...

"Siempre he dicho que el Barcelona me ha dado todo y que estaré aquí tanto como tiempo como quieran que esté", habría respondido al ser cuestionado por la opción de salir a la Premier, posibilidad que, como se lee en su respuesta, no descartaría (siempre y cuando esa entrevista fuera real y no falsa, como afirma Jorge Messi)

¿Qué significaría de ser ciertas estas palabras? Que su renovación con el Barça dependería del esfuerzo que haga el Barça por ofrecer al jugador lo que el jugador quiere. El problema está en que el club, ahora mismo, no está en condiciones de darle las cantidades y condiciones que reclama por un error de cálculo.

Los directivos culés gastaron demasiado dinero en la ampliación de contrato de Suárez y Neymar. Dicho de otra forma, no calcularon que con las cantidades que le ofrecieron a ambos se podían quedar sin margen para (con el límite salarial que impera en el Barça) dar lo que pudiera reclamar Leo Messi.