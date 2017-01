Demichelis: "Acepto este grandísimo desafío porque así lo afronto"

18/01/2017 - 15:51

El nuevo jugador del Málaga CF Martín Demichelis ha señalado en su presentación, en la segunda etapa como jugador blanquiazul, que acepta el "grandísimo desafío" pese a contar con 36 años y no jugar en este inicio de temporada con el RCD Espanyol con la intención de hacerlo "igual o mejor" que en las dos temporadas y media que estuvo en La Rosaleda.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"Acepto este grandísimo desafío porque así lo afronto. A pesar de mi edad y de no venir con ritmo de partidos, para mí la obligación es hacerlo igual o mejor que la primera vez que estuve aquí. Me gusta este desafío", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que llega para afrontar ese reto mayúsculo con "muchísima responsabilidad". "Todo va a estar basado en el rendimiento. La gente quiere ganar siempre y que nos vaya bien a todos. Si juego mal, merecidamente voy a tener los silbidos, y si juego bien la gente volverá a estar contenta", manifestó.

Además, a nivel físico aseguró estar bien pese a no tener presencia en el Espanyol. "Me sometí a una pequeña cirugía y no estaba para arrancar desde el primer momento. Por eso también me incorporé tarde al Espanyol. No tenía participación y preferí rescindir sin saber si se iba a dar esto. Y ahora estoy aquí sumamente feliz", se sinceró.

"Creo que todos los que estuvimos aquí siempre seguimos al Málaga. Sé a dónde vengo. Hay que ir paso a paso y día a día. Tengo que evaluarme y el club me tiene que evaluar. Desde que rescindí con el Espanyol me entreno en un gimnasio. Aunque estoy bien no es lo mismo que entrenar con el equipo. Vamos a ver cómo va el día a día", apuntó al respecto.

Sobre qué puede aportar, señaló que experiencia y todo el recorrido que tiene. "Tengo la posibilidad de hablar con criterio desde atrás y de ver con más claridad lo que los chicos de 20 años todavía no pueden ver. Soy un apasionado de la táctica. Vengo a aportar desde el lugar que me toque hacerlo. Cuando juegue, bienvenido sea, cuando me toque ir al banco también. En las horas libres, en el entrenamiento invisible... Me gustaría inculcar mi grado de profesionalidad a los chicos que recién comienzan", manifestó.

"Deportivamente viví dos años y medio súper intensos e inolvidables. Fue un grupo maravilloso en los primeros seis meses para salir de una situación difícil. Se disfrutó de una Champions. En cierta forma todos nos quedamos muy identificados con esa época. A pesar de que se vive muy bien lo más importante es lo deportivo. En forma de agradecimiento a esos dos años y medio creo que tenía que volver. Ojalá ahora pueda ayudar", rememoró de su pasado en Málaga.

Por su parte, el director deportivo del Málaga CF, Francesc Arnau, valoró en sala de prensa la llegada del defensa argentino. "En verano se decidió no contar con él y consideramos mirar a otro sitio. Como bien sabéis tenemos una cantidad importante de lesionados en defensa. Es una petición del míster que Martín esté aquí. Lo hemos valorado y lo hemos traído. Pensamos que nos va aportar mucho tanto en veteranía como experiencia dentro y fuera del campo", comentó.