Gerard Moreno: "Ante el Valencia fallamos en todo, defensiva y ofensivamente"

18/01/2017 - 16:15

El jugador del RCD Espanyol Gerard Moreno ha reconocido este miércoles que el partido ante el Valencia CF tuvo fallos en ataque y en defensa que buscarán subsanar ante el Granada en la próxima jornada, un encuentro "importante" en el que quieren ganar para recuperar las buenas sensaciones y no alejarse demasiado de la parte alta de la tabla, mientras que fue cauto en cuanto a la posible vuelta de Sergio García.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"Ante el Valencia fallamos en todo, defensiva y ofensivamente. Se ha de incidir en que no vuelva a pasar. Hemos hablado para que no vuelva a suceder. Queremos volver a ser el bloque que éramos, a la dinámica de antes", manifestó en rueda de prensa.

Por ello, tienen claro que el partido del sábado ante el Granada es "importante". "Queremos ganar y pasar el fin de semana con alegría pero no será fácil, trabajamos para hacerlo lo mejor posible y en ese camino estamos de conseguir los tres puntos", señaló en referencia a su próximo rival en LaLiga de este sábado (13:00 horas).

A nivel personal, admitió que le es indiferente tener que jugar solo en la delantera, o por el contrario por detrás del punta. "Cada partido se trabaja para salir y poner en apuros al rival. Me siento cómodo cuando tengo gente alrededor y cuando estoy solo, también. Delante o detrás del punta siempre intento ayudar", aclaró.

Una de las asignaturas pendientes de Gerard Moreno esta temporada están siendo los lanzamientos de penaltis, y es que ya ha fallado dos, uno en LaLiga ante el Alavés, y otro en la tanda ante el Alcorcón en Copa. "Si me encuentro con confianza los lanzaré. Los dos que he lanzado no han sido buenos pero no me quita el sueño, intento siempre de ayudar y no me quedo sólo con eso", aseguró.

"Lo he dicho muchas veces, yo estoy aparte y no sé nada. Sé que hay contactos, pero no me meto en algo que no es mío. Me repercute pero no sé de qué se habla", concluyó haciendo hincapié a la futura comprar de el otro 50% de sus derechos que se guarda el Villarreal, y que el consejero delegado del Espanyol, Ramón Robert, ya afirmó esta semana que estarían interesados en conseguirlo.

En cuanto al rumor de que regrese al equipo Sergio García, se mostró prudente. "No sé si hay posibilidad, pero si existe me gustaría. Es muy bueno y se trata de un jugador top que ya dije que sería difícil sustituirle. Si puede venir un jugador como él incrementaría el nivel de la plantilla", apuntó.