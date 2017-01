Mendilibar: "El Atlético es diferente al resto, no sufre"

Eibar (Guipúzcoa), 18 ene (EFE).- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha afirmado este miércoles que "el Atlético de Madrid es diferente al resto, no sufre", al referirse al partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey, que tendrá lugar mañana jueves (19.15 horas) en el Vicente Calderón.

El técnico del equipo guipuzcoano de Primera División sabe de lo que habla, porque en un partido liguero disputado en Ipurúa hace dos semanas, el 7 de enero, el Eibar dominó totalmente durante la primera parte a los madrileños, quienes acabaron ganando (0-2) al marcar Saúl y Griezmann.

"El Atlético es diferente al resto. Parece que le haces daño, pero no sufre. Defiende de maravilla, está cómodo atrás y sale con peligro al ataque", ha alabado Mendilibar.

Los eibarreses saldrán al Calderón a marcar goles y obtener un buen resultado en la ida, como los logrados en las dos rondas coperas anteriores ante el Sporting (1-2) en El Molinón, y el Osasuna (0-3) en El Sadar.

Pero el preparador azulgrana es consciente de que la buena trayectoria del conjunto eibarrés en la copa no va a variar la forma de jugar del Atlético. "Ellos no van a ir como locos a ganar el partido, van a estar cómodos con el resultado que saquen allí. No estarán preocupados de que nos tengan que ganar o de recibir un gol o no. Tienen tan buenos jugadores que son capaces de ganar en cualquier lado", ha advertido.

Mendilibar no ha podido doblegar al Atlético de Madrid entrenado por Diego Pablo Simeone, en 6 partidos (3 con el Osasuna y 3 con el Eibar) ha sufrido 6 derrotas. Las estadísticas dicen también que los 5 últimos encuentros del Eibar contra los 'colchoneros' -todos en Primera División y 2 de ellos con Gaizka Garitano de entrenador- han acabado con victoria del equipo de Simeone.

Preguntado por el juego del rival, Mendilibar ha sido contundente. "El Atlético de Madrid de Simeone será bueno de una forma u otra, da igual quién juegue y la forma en que juegue, siempre compite y compite bien", ha sentenciado.

A pesar de las dificultades, el Eibar plantará batalla. "El Atlético es un rival duro pero tendremos nuestras oportunidades para pasar. Vamos con la idea de superar la eliminatoria, sabiendo que tenemos enfrente un rival muy duro. Si pasamos esta eliminatoria podemos ganar la copa", ha asegurado.

Antes de la superar las dos rondas coperas ante el Sporting de Gijón y el Osasuna, Mendilibar dijo que el Eibar no iba a ganar el torneo del 'KO'. Ahora ha cambiado su discurso?, porque es consciente de que una hipotética eliminación del actual subcampeón de la Champions League pondría al Eibar en órbita, sería un auténtico 'sorpresón'.

Mendilibar rota a sus hombres entre liga y copa, pero ahora no podrá hacerlo debido a numerosas bajas por lesión, que se acumulan desde diciembre. El martes tenía 5 lesionados (el portero Asier Riesgo, los defensas Iván Ramis, Anaitz Arbilla y David Juncà, y el delantero Kike García); además de la ausencia del extremo o mediapunta Jota Peleteiro, quien ha sido repescado en enero por el Brentford inglés.

Pero al final son 6 las bajas, debido a un nueva lesión de última hora. Y es que el delantero tinerfeño Alexander Mesa 'Nano' ha sufrido un percance físico, un esguince en el tobillo derecho, en el entrenamiento de hoy miércoles en el campo de Atxabalpe, en Mondragón (Guipúzcoa). Asimismo, no ha sido citado el mediocentro Dani García, a quien Mendilibar le ha concedido un merecido descanso.

De esta forma, sólo 15 jugadores del primer equipo se desplazarán a Madrid. Debido a las ausencias, Mendilibar ha convocado a 3 futbolistas del filial, el CD Vitoria, de Tercera División, el portero Markel Areitio, el centrocampista Imanol Sarriegi, y Josue Dorrio (extremo derecho, aunque también podría jugar de mediapunta o delantero).

Uno de los dos guardametas del filial (Markel Areitio) tiene que viajar a Madrid para acompañar al portero del primer equipo, Yoel Rodríguez, ya que en la primera plantilla sólo hay dos defensores de la portería, y Riesgo está en el 'dique seco'.