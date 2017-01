Yeray Álvarez: "No tengo miedo a nada"

19/01/2017 - 15:06

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez ha reconocido este jueves que no tiene "miedo a nada" tras estar ya recuperado de la intervención por un tumor en sus testículos, ha señalado que se encuentra bien y tiene "buenas sensaciones" pese a que no ha desvelado si podrá estar para el próximo compromiso de LaLiga ante el Atlético.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"No tengo miedo a nada. Fue solo una operación que ya salió bien. Estoy muy contento después de las noticias que me han dado en los últimos días en las que todas han sido positivas. Ha sido todo muy fácil y sencillo, y al final no se ha complicado", manifestó en rueda de prensa.

El central del Athletic, que ya se está entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros, tal y como confirmó el club a través de un comunicado, reiteró que solo piensa en volver a los terrenos de juego en cuanto antes. "Después de tres semanas parado es dura la vuelta. Yo tengo buenas sensaciones y de momento me encuentro bien. En el caso de que el míster me quisiera poner yo intentaría darlo todo", avisó.

"Quizá este fin de semana no te podría decir que sí, pero yo ya he dicho que cuando el míster me ponga voy a estar ahí, voy a estar", aseguró Yeray, que además admitió que durante todo este tiempo previo a la operación estuvo apoyado por su familia.

"El primer momento en el que te dan la noticia fue duro, pero siempre he tenido mucho apoyo de mi familia, compañeros y de todo el mundo del fútbol. Se lo agradezco a todos. Empiezas a pensar muchas cosas, ya que sabes que tienes una enfermedad pero no sabes al cien por cien qué es", explicó.

Aún así, también destacó que recibió muchos apoyos de deportistas que tuvieron que superar la misma enfermedad que la suya. "Una vez después de la operación, mucha gente que sufrió esta enfermedad se puso en contacto conmigo, como diferentes ciclistas o futbolistas, que me contaron como lo han vivido ellos. Para nada te esperas tanto apoyo", elogió.

También hizo hincapié al pasado encuentro de Copa del Rey ante el Barça, en donde Williams marcó en el minuto 27, el mismo número que lleva de dorsal Yeray. "Ese día me comunicaron que no tenían que darme tratamiento, y ya después les dije a mis compañeros que el mejor regalo era una victoria frente al Barça y que mejor que ese gol de Williams en el minuto veintisiete", explicó.

"Sabemos que es un equipo muy fuerte, que lucha por estar en las posición altas, y que cuentan con jugadores de mucha calidad en la delantera como Griezmann o Gameiro, ambos muy difíciles de parar", concluyó en referencia al próximo rival del Athletic en LaLiga de este domingo, el Atlético de Madrid.