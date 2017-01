El Atlético anestesia al Eibar y pone pie y medio en semifinales de Copa

pero el eibar es un fc de segunda división, de ser otro o selección no habría ni goles, un motivoporquepierdeseleccion es que siempre convocan a muchos que solo esperan parameter balón pero jguadas nada, curioso que fin de año no se pasó momentos del deporte2016, como los juegosolimpicos, lo de bolt,lo de phelps, elbatacazo en tenis ybaloncesto, laeurocopa donde ni hubo descuento por juliosalinas, debe ser porque no ganaron sus favoritos,pese a que ganóportugaldecr7 pero había másinversiónenjuego enFrancia y menos noaceptan si el gol fue de un tal eder, incluso en noticiasno comentan sobrederrotasdelrealmadrid o lo informan de forma abreviada,cuando gana le dedican casi toda laparte de deportes"llourinho: elportugal del falsoronaldo haciendo apalear por albania donde el unico jugadorfamoso es adil de los simpson"ja jajaja



yotras frases que dan risa



"buahh le pedimos a la afición que nos perdone" "buaahhh desisto de la selección" "buaahnotevayaslio""si no eres tú quien os va adar de comer" jajajajaja



hay mucha parcialidad enlode deportesymedios,esdecir cuando no ganan susclubes entonces no hay hroa de deportesennoticias.