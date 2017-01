El Barça derriba el ogro de Anoeta

19/01/2017 - 23:53

Un gol de Neymar de penalti acaba con la Real en un pobre partido

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona terminó con los fantasmas de Anoeta, donde no ganaba desde hace una década, para recuperar la normalidad gracias a un gol de Neymar Junior de penalti (0-1) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, un duelo que convierte en más que favorito al conjunto de Luis Enrique para pisar las semifinales del torneo del 'KO'.

El equipo blaugrana no tuvo su mejor día, pero su versión fue más que suficiente para tumbar de un plumazo las estadísticas que negaban su fútbol en San Sebastián. Ni tan siquiera el Barça de Guardiola consiguió ganar allí, donde todos han hincado la rodilla desde 2007, cuando un equipo dirigido por Frank Rijkaard salió por última vez con los brazos en alto.

Ni en Copa, ni en Liga había sido capaz el Barcelona de cambiar su currículo en un escenario donde los realistas comenzaron mucho mejor que su rival. La presión inicial, la fuerza de los puntas 'txuri urdines' y la seriedad en el centro del campo obligaron al Barça a meter una marcha más para no ser sobrepasado.

Con la vuelta de Rakitic al verde y la presencia del tridente -jugaron todos los minutos- poco tardó el conjunto catalán en ir ganando contacto con el balón y retrasando metros a su rival. Más fuerza y más constancia. La pelota terminó siendo el mejor mecanismo para defender, una filosofía que tiene bien aprendida el FC Barcelona desde hace muchos años.

Así llegó el primer gol de los culés, que aprovecharon una clara acción de Neymar en el área para marcar el 0-1 desde el punto de penalti. Una falta de Aritz Elustondo, que rascó en el tobillo del habilidoso brasileño, terminó suponiendo el único tanto del encuentro antes de alcanzar el ecuador de la primera mitad. Neymar miró a Messi y éste le cedió la responsabilidad.

El argentino entregó el balón a su compañero y Neymar no falló pese al suspense de la 'paradinha'. El gol sirvió para mejorar a un Barça que -minutos después- continuó buscando ampliar la renta. Sergi Roberto estuvo muy cerca con una volea y Luis Suárez no se quedó lejos de haber ganado alguna carrera a la zaga realista para comprometer a Rulli.

Pero el Barça no encontró una nueva rendija. Abusó de su solidez -sobreavisado por los antecedentes- y se pertrechó en su campo para no dejarse sorprender. Yuri, en un balón cruzado, estuvo a punto de poner el 1-1 y de igual manera le ocurrió a Zurutuza, que se llevó las manos a la cabeza tras un fuera de juego pitado por González González que no era por más de cuatro o cinco metros.

Así murió un partido que dejó mejor resultado para el Barça que sabor de boca. Para los de Eusebio Sacristán el choque les deja la puerta abierta para intentar el milagro en el Camp Nou. Este jueves, de pronto, perdieron su condición de invictos en el día más grande de toda Donosti: la Tamborrada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 0 - FC BARCELONA, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Rulli; Yuri, Raúl Navas, Íñigo Martínez, Elustondo; Xabi Prieto (Canales, min.75), Illarramendi, Zurutuza; Vela (Juanmi, min.71), Oyarzábal y Willian José (Concha, min.80).

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic (Denis Suárez, min.68), Iniesta (André Gomes, min.46); Messi, Neymar y Luis Suárez.

--GOL:

0 - 1, min.21, Neymar, de penalti.

--ÁRBITRO: González González (C. Castellano-Leonés). Amonestó a Messi (min.43) y Neymar (min.63) en el Barcelona; y a Illarramendi (min.93) en la Real Sociedad.

--ESTADIO: Anoeta. 28.461 espectadores.