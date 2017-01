Eusebio: "Nos hubiera gustado hacer nuestro mejor partido"

19/01/2017 - 23:57

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, lamentó falta de "fluidez" en el juego de su equipo para lograr sacar su mejor versión con el balón ante el FC Barcelona, una cualidad que les hubiera podido dar un mejor resultado en la derrota (0-1) en Anoeta este jueves en la ida de cuartos de final de Copa.

"Hemos luchado y trabajo mucho. Los jugadores se han dejado todo pero no hemos tenido la fluidez que hemos tenido otras veces. Hemos peleado del principio al final y hemos tratado de conseguir un resultado mejor", indicó tras el duelo.

"Nos hemos encontrado a un Barça muy intenso que también ha hecho un gran trabajo y se ha llevado en este caso un resultado positivo. Tenemos mucha ilusión puesta en esta competición y nos vamos a dejar todo hasta el último segundo. Vamos a ir con la intención de dar la vuelta al resultado y hacer méritos para merecer estar en semifinales", añadió, refiriéndose al duelo de vuelta.

Además, en un duelo con mucha reclamación al colegiado, Eusebio no quiso hablar de polémicas. "Me tengo que centrar en mi equipo y analizar el partido que hemos hecho, qué cosas podemos mejorar de cara a la vuelta y al partido en la liga ya el domingo. No me gusta nunca cuestionar las decisiones arbitrales. Es posible que haya habido alguna decisión que podía haber sido más favorable", afirmó.

"Ha estado muy competido, cuando teníamos el balón nos faltaba esa precisión que en otros momentos nos ha servido para dominar con más claridad a nuestros rivales. Ha sido un partido dividido, una lástima porque el esfuerzo podía habernos dado un mejor marcador y no ha podido ser", añadió.

El técnico de una Real de fiesta por la entrada en el día de San Sebastián esta noche, lamentó que su equipo no sacar su mejor versión para seguir con la buena racha en casa ante los azulgrana. "Nos hubiera gustado hacer nuestro mejor partido y eso nos hubiera dado más posibilidad", indicó.

"No hemos podido en cuanto a fluidez pero sí en cuanto a ganas y trabajo, intención, que también le ha hecho merecedor de un resultado mejor. Tenemos que trabajar para que eso lo tengamos en el próximo partido", añadió, pensando en la vuelta en el Camp Nou.