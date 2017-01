Las burlas a escondidas a Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid

Es motivo de mofa el mal estado del jugador luso

Los celos podrían proceder de varios pesos pesados

Cristiano, en el partido de Copa ante el Celta. Imagen: Reuters.

El periodista de El Chiringuito Pipi Estrada ha asegurado que algunos jugadores del Real Madrid se burlan de Cristiano Ronaldo por su bajo estado de forma.

"En el vestuario siempre ha habido pelusa, antes, durante y después. Hay comentarios, hay celos y en el vestuario son conscientes de que Cristiano no sale igual cuando está con Morata y Lucas al lado que cuando están Benzema y Bale. Algunos aprovechan para comentar que no se va de nadie, pero no lo dicen directamente, es un chismorreo entre dos o tres", dijo el colaborador.

Pipi Estrada informó de que"los que hablan son jugadores con jerarquía, son fuertes". "Si digo los nombres me matan, si lo digo tengo que aguantar un tsunami verbal", dijo, pero Juanma Rodríguez estalló al escuchar esto. "Esto no se puede quedar así, no puede ser que no se digan los nombres, aquí se mancha a todo el vestuario. No me puedo creer que duden de él, no tienen memoria".

Josep Pedrerol, el director del programa, reclamó que ese jugador que supuestamente va criticando por la espalda a Cristiano Ronaldo debería marcharse ya mismo del Real Madrid. "No es discutible, lo merece todo, pero es llamativo que jugadores del Real Madrid estén discutiendo o dudando de Cristiano Ronaldo, es llamativo. El que toca a Cristiano no debe seguir en el equipo".