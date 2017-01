Asier Illarramendi estalla por el arbitraje en el Real Sociedad-Barcelona: "Lo mismo de siempre"

Yo cada vez entiendo menos de esto del fútbol. Resulta que se tira a portería dos veces en todo el partido, se dejan de pitar al equipo contrario dos penaltys clarísimos y se les permite dar patadas hasta en el D.N.I. y resulta que salen perjudicados. Que el árbitro les robó y todo eso que se dice. No es ni lógico, ni justo y faltan a la verdad. No hay que escudarse en la actuación del árbitro cuando no se merece ganar y sobre todo cuando el colegiado no ha tenido ni arte ni parte en el resultado final. Ya está bien de mentiras.