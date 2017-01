Zidane defiende a Cristiano: "Está bien, siempre va a marcar la diferencia"

El galo admite que jugando de punta pudo "hacerlo peor"

En paralelo, no deja lugar a las dudas sobre Danilo

Zidane, en el entrenamiento previo al Real Madrid-Málaga. Imagen: EFE.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió el estado del portugués Cristiano Ronaldo, asegurando que "está bien" y que "siempre va a marcar la diferencia", aunque admitió que frente al Celta de Vigo jugando como único punta pudo "jugar peor".

"Cristiano está bien, siempre va a ser el jugador que va a marcar la diferencia para el equipo, luego hay partidos que puedes jugar peor pero los que no han jugado al fútbol no lo pueden entender. Yo a veces no jugaba bien y no pasa nada, lo importante es seguir trabajando en el campo", justificó.

Para el entrenador del Real Madrid existe demasiada crítica en torno a la figura de Cristiano Ronaldo de los medios de comunicación. "El problema es que siempre va a tener críticas Cristiano. Cuando no mete, cuando juega en una posición diferente. Él está acostumbrado y piensa como nosotros en el partido de mañana para hacerlo bien. Es en lo que está concentrado".

"Jugó el otro día de nueve porque pensamos en meter a Marco Asensio y Lucas Vázquez para tener más espacio. No lo hicimos perfectamente para centrar. Sabemos como ha jugado toda su vida Cristiano pero de vez en cuando puede jugar arriba, también con dos delanteros. Su posición preferida es jugar en la izquierda esto no va a cambiar", sentenció.

Por otra parte, el preparador madridista salió en defensa del defensa brasileño Danilo tras los silbidos por parte de algunos seguidores en el Bernabéu en la derrota ante los gallegos, y afirmó que gran parte de la culpa la tiene la prensa.

"Es injusto, pero no tanto por lo aficionados, cuando pitan no sólo lo hacen a Danilo. Lo que se dice y se escribe sobre Danilo no es justo, es un profesional, se entrega siempre. Le veo jugar bien; lo puede hacer mejor, pero como todos. Es una alegría ver a un jugador como él entregarse al cien por cien todos los días", indicó.

Para Zidane, "la mejor versión" del brasileño la quieren "todos" y que este "está trabajando para eso". "¿Lo puede hacer mejor? Sí, pero como muchos más. Es peor que la afición lo que se escribe. La afición va a estar siempre con el equipo. Danilo tiene el apoyo de sus compañeros. Estoy al mil por cien con él, porque es un jugador que me encanta", subrayó de manera contundente.

Además, Zidane valoró el trabajo del delantero Álvaro Morata. "Entrena bien, jugó dos partidos de los cuatro titular, ahora le toca a otro. Está concentrado, entrenando y está a disposición del equipo", apuntó.

Zidane ha reconocido que ha sido "un buen momento" para perder ante el Sevilla (2-1), en LaLiga Santander, y ante el Celta (1-2), en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, ya que todavía tienen tiempo de "recuperar la confianza y seguir", y ha afirmado que "no" va a "cambiar la idea" futbolística en el partido de este sábado ante el Málaga en el Santiago Bernabéu.

"Hemos perdido dos partidos ante dos equipos que nos pusieron en dificultades porque son muy buenos, no es una excusa. Tenemos que continuar. Ha sido un buen momento perderlos ahora, aunque me hubiese gustado ganarlos, pero ahora podemos recuperar la confianza y seguir", declaró este viernes en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que la cercanía del duelo ante los malaguistas les ofrece la oportunidad de olvidar rápido el tropiezo. "Lo bueno es que tenemos este partido para cambiar los dos últimos. Hemos tenido poca recuperación, pero lo afrontamos de la misma manera, con el objetivo de intentar hacer el máximo desde el principio. No vamos a cambiar la idea que tenemos, hay que hacerla sobre el campo", señaló.

"Siempre estamos concentrados en el trabajo. No vas a poder ganar todos los partidos siempre, hay momentos malos. En mi mente sólo trabajo, pensando que las cosas se pueden hacer mejor. No las estamos haciendo peor, simplemente tenemos que tener más concentración. No estoy preocupado", continuó.

A pesar de las derrotas, el técnico francés afirmó que el vestuario "está bien", y apuntó a que el partido ante los gallegos no estuvo tan mal. "No creo que juguemos peor, lo hicimos bien. Dije que la primera parte fue un poco rara, pero tampoco es así. Tuvimos fallos y el rival ha tenido dos y ha metido dos", indicó.

"No voy a ser tan crítico. Después de dos derrotas vosotros pensáis que algo pasa. Es más concentración; el fútbol es la constancia, que te hace ser cada vez mejor. No me voy a volver loco, voy a seguir trabajando y vamos a mejorar", prosiguió.

Por último, el preparador galo reconoció que está acostumbrado a la presión. "Tenemos que dar el cien por cien, ahí sí que podemos hacer algo; estoy convencido. La presión la tengo, pero cuando firmé también la tenía, y la tendré hasta el último día que esté aquí. No tengo miedo a la presión, es lo que me lleva a hacer las cosas bien", concluyó, antes de asegurar que aunque los resultados "no son positivos para ellos", el Málaga es "un buen equipo" y que "sabe jugar".