Voro: "Estamos con la necesidad de reivindicarnos"

20/01/2017 - 13:55

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha reconocido este viernes que el equipo tiene la necesidad de reivindicarse en el próximo compromiso de LaLiga Santander ante el Villarreal y ha destacado que quiere que sus jugadores den la cara, independientemente del resultado, en un derbi contra un rival "potente" y que actúa como un "verdadero equipo".

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"Los futbolistas llevan mucho tiempo en una situación muy complicada. Estamos con una necesidad de reivindicarnos y afrontar el futuro con más optimismo. Hay que luchar contra todos los elementos y estamos preparados. Creo que tenemos que potenciar nuestro juego con nuestras cualidades para ser competitivos", apuntó en rueda de prensa.

En referencia al Villarreal explicó que le "preocupa todo", ya que actúa como un verdadero equipo. "Además de encajar pocos goles, tienen mucho nivel ofensivamente. Es un conjunto en el que todos funcionan a través de una línea, y eso les hace ser un verdadero equipo. Les hemos visto a jugar a gran nivel. Es un equipo potente e iremos a competir el partido", reiteró.

"Quiero que seamos un equipo agresivo y a la vez alegre, y que dé la cara independientemente del resultado. Debemos creer que podemos ganar el partido", señaló en referencia a lo que espera de sus jugadores, una actuación similar a la que les permitió ganar al RCD Espanyol la pasada jornada en Mestalla (2-1).

Una de las novedades en la lista de convocados para este encuentro es la de Simone Zaza, recién fichado en este mercado de invierno procedente de la Juventus. "Zaza está dentro, y ya ha entrenado con normalidad con todos sus compañeros, aunque de cara el duelo del sábado vamos a valorar todo, ya que no ha competido en los últimos meses", aseguró.

"No hay ninguna oferta por ningún futbolista. Parejo es un jugador con características especiales difíciles de encontrar en el mercado. Es difícil de reemplazar, además de que lo veo comprometido y con personalidad", aclaró ante una posible venta de Parejo.

Pese a ello, tampoco quiso cerrar la puerta a alguna posible incorporación en lo que queda de mercado. "Estamos atentos al mercado, pero ya he dicho varias veces que estoy contento con la gente que tenemos porque les veo cómo entrenan y me transmiten tranquilidad. Aún así, no nos hemos marcado ninguna posición clara para reforzar", concluyó.