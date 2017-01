Giménez, ante la exigencia del medio centro

Majadahonda (Madrid), 20 ene (EFE).- El uruguayo José María Giménez, futbolista del Atlético de Madrid, encara este último mes su reinvención como medio centro, con la exigencia de los mecanismos de ese puesto y el "cambio bastante importante" que supone para un jugador que tratará "de demostrar" que quiere "jugar donde sea".

"Estoy contento (en esa posición), el 'míster' me dio esa oportunidad de jugar ahí, trataré de demostrarle que quiero jugar donde sea y cuando me dé la oportunidad tratar de aprovecharla", valoró el internacional charrúa tras el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Eibar en el Vicente Calderón.

Ese partido, con la rotación de su compatriota Diego Godín, de inicio como suplente, lo comenzó de central, su posición natural, pero lo terminó de medio centro, la demarcación en la que más ha jugado en el último mes de competición, desde la primera prueba en la media hora final ante el Guijuelo, el pasado 20 de diciembre.

Desde entonces, ha participado más ahí que de defensa. De central, ha disputado 75 minutos en el duelo de este jueves frente al Eibar y los 93 del choque de hace una semana en la Copa del Rey ante Las Palmas, mientras que en el centro del campo ha jugado en cuatro de sus últimos cinco encuentros de competición.

Así ocurrió en los últimos 31 minutos ante el club canario, en la Copa del Rey; en los 93 frente al Eibar, en la Liga; en los cuatro finales contra el Betis, el pasado sábado, y en el cuarto de hora último contra el conjunto vasco de anoche en el Vicente Calderón.

Un nuevo rol, calculado desde el cuerpo técnico por las circunstancias del equipo, entre la lesión de larga duración del argentino Augusto Fernández y las molestias desde el pasado 12 de diciembre del portugués Tiago Mendes, y una nueva exigencia para Giménez, por las condiciones específicas que reclama el medio.

¿Qué le pide Simeone en esa posición? "Más o menos que cuando la pelota caiga en los costados me meta en el área para defender los centros, que le juegue a la espalda de los volantes que juegan por delante de mí, y después, cuando juego con la pelota, me pide hacer jugar al equipo también. Y me siento capacitado para hacerlo", repasó el futbolista uruguayo mientras se adapta a esa función.

"Es verdad que es un cambio bastante importante jugar de central que de volante, porque de central ves toda la cancha y de volante los rivales te llegan por todos los lados y es difícil. Poco a poco trataré de mejorar eso para seguir mejorando yo", continuó Giménez, con el que Simeone ha hecho entrenamientos específicos varias veces.

"Está claro que hemos trabajado con José en distintos entrenamientos buscando que encuentre ese lugar, que ya lo había hecho hasta sus 15 años", explicó la pasada semana el técnico, que tiene en él una opción más en el medio campo, junto a Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección y mientras se recupera Tiago de las molestias en la rodilla que sufre desde hace 39 días.