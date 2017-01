Gabriel Jesus escogió al City por Guardiola: "Fue el único entrenador que me llamó"

20/01/2017 - 15:59

"Quiero trabajar con Pep y aprender de él cada día, vengo decidido a ayudar y aprender"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador del Manchester City Gabriel Jesus ha asegurado este viernes que el motivo principal que le llevó a aceptar la oferta del club 'citizen' fue una llamada de su técnico, Pep Guardiola, asegurándole que sería importante en la plantilla, por lo que el delantero brasileño llega decidido a "ayudar y aprender" del técnico de Santpedor así como del resto de jugadores.

"Además de la grandeza del club y toda la historia que tiene detrás, es un club que siempre compite para ganar todas las competiciones, Guardiola fue un factor muy importante. Fue el único entrenador que me llamó. Estoy muy agradecido visto todo lo que él ya conseguido y lo inteligente que es", reveló Gabriel Jesus en declaraciones a los medios del club.

Gabriel Jesus tuvo varias ofertas el pasado verano, pero se decantó por el City tras hablar con Guardiola. "Me dijo que realmente quería que viniera, que ayudaría mucho al club y a mis compañeros. Estuve muy contento y en este momento me decidí por el Manchester City. Quiero trabajar con él y aprender de él cada día, así como del resto de jugadores de la plantilla. Vengo decidido a ayudar y aprender", añadió.

En 2016, con 19 años, fue importante en la selección brasileña que conquistó el primer oro olímpico de su historia en los pasados Juegos de Rio y en la conquista del primer título de liga del Palmeiras en los últimos 22 años. Además, el jugador reconoce que vive únicamente para y por el fútbol y ahí coincide con la filosofía de Pep Guardiola.

"Me he dado cuenta de que, como yo, está loco por el fútbol. Vive las 24 horas pensado en el fútbol y yo también soy así. Cuando no juego estoy viendo fútbol, jugado a videojuegos o haciendo algo siempre relacionado con el fútbol. Creo que eso es muy importante y él también es así. Espero aprender. Como he dicho, he venido aquí a aprender, daré todo lo que tengo para aprender más y más de Pep y del resto de mis compañeros", reiteró.