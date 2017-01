Los motivos de Quique Setién para apartar a Jonathan Viera y a varios jugadores de Las Palmas

Quique Setién recibe el premio al mejor entrenador de agosto.

El 10 de enero fue el día en el que el rumbo de la UD Las Palmas puede cambiar de forma drástica. Quique Setién 'rajó' este pasado jueves de algunas de las conductas de varios de sus jugadores y llegó a asegurar que varios jugadores del filial les sustituirán.

"La semana ha sido dura y difícil. Ojalá que todo se resuelva bien, que volvamos a coger las sensaciones y olvidarnos de la frustración del partido de Barcelona. Están en la convocatoria tres jugadores del filial en la convocatoria y saldrán del equipo tres jugadores que podrían jugar pero no van a jugar porque creo que hay cosas más importantes de cara al futuro de este equipo", comenzó diciendo en el día de ayer.

"Va a haber una serie de consecuencias por lo que ha ocurrido esta semana. En muchos casos habrá cosas que parezcan bien y otras no tan bien. Hay gente que esta semana, casos como el de Jonathan que le he tenido que mandar al rincón de pensar unos días. Hay jugadores que han tenido un comportamiento que no corresponde, he tenido que tomar medidas que creo que son las mejores para el club y para mí", confesó Setién.

Ahora, el diario Marca va a más y se atreve a dar esos nombres que pueden marcar un antes y un después en la UD Las Palmas: Viera (ya conocido), Tana y Javi Castellano (suplente y hermano de Dani Castellano).

Según este medio, el 10 de enero (en la vuelta de los octavos de Copa ante el Atlético de Madrid) varios jugadores se fueron de fiesta y llegaron a reservar una discoteca para ellos solos. Eran siete.

Javi Castellano, uno de los presentes, sufrió un percance y tuvo que recibir varios puntos de sutura tras una brecha. El centrocampista amarillo tuvo que ser atendido en un hospital de urgencias en Madrid.

Posteriormente, el día 13 de enero, Setién tuvo sus más y sus menos con Jonathan Viera, la estrella de este equipo junto con Roque Mesa y que también estuvo en la fiesta de Madrid.

Setién recriminó varias acciones a Viera durante el Barcelona-Las Palmas y llegó a decirle que jugase más por la banda izquierda. El jugador le contestó de la peor manera posible: "Pues juega tú".

Y luego está el tema de Araujo, pillado recientemente dando positivo nuevamente por alcohol. Sin duda esta semana ha sido la más polémica con Quique Setién como entrenador amarillo.

"Hay momentos que para no perder todo el equipo es preferible perder a uno o dos jugadores. Si permites ciertas cosas en un vestuario a la larga pierdes a todo el equipo y acaba con el cese del entrenador. Sé que hay algunos jugadores que van a ir a la grada que nos pueden ayudar a ganar el partido y se me va a criticar en función de gane o pierda", aseguró el técnico en la famosa rueda de prensa de hace unos días. Está clara cuál es su postura.