La estrategia de Zidane con Danilo tras la lesión de Carvajal

Danilo, en el partido ante el Celta. Imagen: EFE

Zinedine Zidane tiene un plan. La lesión de Carvajal, que tendrá para aproximadamente un mes, obliga al francés a apostar por Danilo. El lateral sigue provocando el 'run-run' del Bernabéu por sus actuaciones y ante el Celta fue de nuevo uno de los señalados.



Danilo será titular del lateral derecho en el próximo mes y por eso Zidane ya ha empezado a motivar al brasileño con sus declaraciones en rueda de prensa, defendiéndole a ultranza incluso.

"Es injusto lo de Danilo, pero no tanto de los aficionados que creo que están detrás del equipo y cuando pitan no lo hacen solo a él, es a todos, pero lo que se dice en prensa no es justo. Es todo lo contrario, un profesional que se entrega siempre. Luego lo puedes hacer bien o mal, pero yo le veo jugar bien como todos aunque claro que lo puede hacer mejor", opinó.

"La mejor versión de Danilo la queremos todos y él está trabajando para eso. Lo puede hacer mejor como muchos otros. La afición va a estar con él y con el equipo. Sobre todo tiene el apoyo de sus compañeros que es lo más importante y del entrenador, porque no estoy al cien por cien con él, si no al mil por cien porque es un jugador que me encanta", sentenció.

Estas palabras tienen que servir de acicate a Danilo. Un jugador que costó 30 millones de euros y que además tiene unas condiciones físicas envidiables, pero todavía no ha congeniado con el Bernabéu. Se sigue esperando al lateral del Oporto. En caso contrario, se marchará en verano.