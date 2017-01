Luis Enrique: "El Eibar va a ser fiel a lo que le ha hecho estar donde está"

21/01/2017 - 14:05

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que el Eibar, su rival en LaLiga Santander este domingo en Ipurua (20.45 horas), va a ser fiel a su estilo y a lo que le ha hecho "estar donde está" ahora mismo en el campeonato doméstico, siendo un equipo que "siempre presenta dificultades".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Escuchando lo que ha dicho el señor Mendilibar, lo que está claro es que van a ser fieles a lo que les ha hecho estar donde están en liga y ser el equipo que son ahora mismo, algo que no nos sorprenderá porque siempre presenta dificultades", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

"Necesitas ser preciso con el balón, estar bien posicionado y encontrar soluciones. Vamos a esperar qué condiciones climatológicas tenemos, hacer un buen partido y que se pueda ver un buen espectáculo", agregó.

Y es que el Eibar, que ocupa actualmente la novena posición de la clasificación con 26 puntos tras siete victorias, cinco empates y seis derrotas, es un conjunto que se dedica a "presionar" con "varias opciones" y que cuenta con grandes rematadores que pueden "crear peligro", algo que les ha hecho "estar donde están" ya que, según Luis Enrique, "nadie regala nada".

"Por lo que ha dicho el señor Mendilibar, nos van a presionar, hay varias opciones para hacer frente a un equipo como el nuestro pero que van a presionar", indicó. "Sólo hace falta analizarlo y estudiarlo un poco. Ha incorporado el inicio en corto. Si no lo presionas bien, tiene la capacidad de asociarse entre centrales y pivotes, y en campo contrario, las caídas a las bandas, ya sea a la espalda de nuestros laterales con sus puntas o sus hombres de banda", añadió.

Además, destacó otras virtudes del cuadro armero. "Su gran cualidad son los centros y los remates con mucha gente y con buenos centradores como Inui o Pedro León y gente en el remate que te puede crear peligro. Presión con y sin balón, no te dejan pensar, no te dan respiro y por eso están donde están ya que aquí nadie regala nada", apuntó.

En cuanto a la baja de Andrés Iniesta, el técnico asturiano reconoció que el equipo tiene siempre "el mismo objetivo" a pesar de la baja de algunos jugadores durante la temporada", y aunque no conoce "a nadie en el mundo" como él, su posición es la más poblada de jugadores y tiene numerosas opciones para remplazarlo.

"La baja de Iniesta no cambia nada. Nosotros, independientemente de los jugadores que tengamos, tenemos siempre el mismo objetivo, luego otra cosa es que haya perfiles de jugadores que se adapten mejor o que den mejor un mejor rendimiento o resultado, pero la idea no cambia", indicó.

"Ningún jugador se parece a Iniesta, ni de la plantilla ni del fútbol mundial, ese es el problema. Tengo muy buenos perfiles jugadores en esa posición, todos con la posibilidad de aportar muchas cosas ofensivamente y defensivamente, pero que se parezcan a Andrés Iniesta no he visto a nadie en el mundo"

Así, André Gomes podría ser, al igual que ocurriese en Anoeta frente a la Real Sociedad en el duelo de Copa del Rey, el que relevase al manchego en este choque, pero es algo que depende "del estado de forma" de los jugadores en el momento exacto de jugar el partido, y es él quien tiene la última palabra ya que no hay ninguno "por delante de los demás".

"Normalmente lo que decidimos va en función del partido, del rival y del estado de forma de los jugadores. Tengo muchos jugadores en esa posición y no hay uno por delante de los demás, el rendimiento marca que uno tenga más o menos minutos, son varios factores", admitió.

Luis Enrique habló también sobre "las dinámicas" de los distintos equipos y señaló que la suya no ha llegado "todavía", aunque es muy necesaria para hacer frente a los equipos "que están por encima" en el campeonato doméstico.

"Las dinámicas están ahí sin ninguna duda. Nosotros llevamos buscando una larga y de buenos resultados desde principio de temporada pero todavía no nos ha llegado; ojalá sea esta en la que encadenemos victorias porque las necesitamos, sobre todo en liga para meter presión a los equipos que están por encima", manifestó.

En relación a esto último, el preparador azulgrana señaló que no asegura que su equipo sea el que "más en forma" está teniendo en cuenta los resultados de los rivales, pero aun así está "muy contento" con un rendimiento que solo espera "repetir y mejorar".

"No podría asegurar que seamos el equipo más en forma por los números de otros equipos, pero nosotros desde el inicio de 2017, a pesar de que los resultados en los dos primeros partidos no fueron los que merecíamos, en cuanto a rendimiento y lo que le pido a mi equipo en ataque y defensa, estoy muy contento de como ha ido y solo esperamos repetir y mejorar esas situaciones", exclamó.

De las cualidades del conjunto que dirige, Luis Enrique destacó la presión, con y sin balón, dos términos que "es vital equilibrar" para hacer un buen juego y "crear dificultades al rival".

"Los equipos que nos dedicamos a presionar, esa presión depende de todos jugadores, si no, no hay posibilidad de crear dificultades al rival, y nosotros a lo largo de este periodo hemos sido un equipo muy complicado cuando no hemos tenido el balón", indicó.

"Les damos poco tiempo para pensar, para encontrar soluciones, pero los rivales te van estudiando y saben cómo superar ese tipo de presiones. Sabemos que la forma de ganar títulos de manera colectiva es a través de lo que haces con y sin balón, y hay es vital equilibrar esos dos aspectos", agregó.

La climatología es algo que preocupa al de Gijón, quien aseguró que el campo eibarrés suele estar "en perfecto estado" para el desarrollo del juego". "Me preocupa por las previsiones de lo que hay. Ipurua suele estar en perfecto estado y sobre todo, que eso no se vea en cuanto al espectáculo, pero nos preocupa a los dos equipos", admitió.

Por último, Luis Enrique volvió al tema de Iniesta para hacer referencia a la rotación de jugadores, algo que ocurre en mayor medida ahora que el centrocampista se encuentra lesionado, pero que admite hacer "con todos los jugadores" cuando "la carga de minutos" es grande.

"El míster le cambia en cuanto necesita minutos de descanso. Intento controlar al máximo los minutos que tiene para disfrutar al máximo de su participación", declaró. "Es algo que intentamos hacer con todos los jugadores y en función de la carga de minutos y del perfil los propios jugadores. El trabajo de todos sigue ahí para que estén en las mejores condiciones", subrayó.