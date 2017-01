Danilo estaba en el banquillo pese a estar lesionado

Madrid, 21 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, explicó por qué el brasileño Danilo no fue titular ni entró al campo cuando se lesionó Marcelo, y desveló que estaba en el banquillo lesionado y sin opción de jugar.

"Danilo tenía molestias y no podía jugar. Estaba en el banquillo pero después de lesionarse Marcelo y otra vez Lucas no voy a tirar de él que tenía molestias. Él quería pero al final no es bueno", manifestó en rueda de prensa.

Zidane admitió que no debería de haber convocado a Danilo pero dijo que lo mantuvo en la convocatoria por la imposibilidad de llevar un jugador del filial.

"El Castilla no estaba y tenía que buscar más abajo, en el juvenil A. Es verdad que no está bien, pero las circunstancias han sido así. Entre Danilo con molestias y uno del Castilla prefiero meter a uno del Castilla. Estábamos con uno menos", dijo.

Y desveló el momento en el que conoció las molestias de su jugador. "Después del entrenamiento se ha resentido de algo y lo hemos visto. Estábamos concentrados ayer y esta mañana no estaba a gusto, no estaba bien del todo. No arriesgamos porque no podemos. Nunca lo voy a hacer con un jugador que no está al cien por cien".