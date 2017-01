¿Remontada en Copa del Rey? Ambiente de funeral en el Real Madrid antes de visitar al Celta

El Real Madrid se juega esta noche el pase a semifinales de la Copa del Rey. No lo tiene nada sencillo. Su historia, de hecho, dice que lo tiene imposible. El 1-2 cosechado ante el Celta en el Bernabéu es un marcador que los blancos jamás superaron. Quizá sabedores de ese dato, quizá porque el cuerpo les invita al pesimismo, en el vestuario merengue reina un ambiente de 'funeral' que vaticina la eliminación blanca a manos de los celestes.

Sirva como prueba que sólo un jugador, el capitán, Sergio Ramos, ha arengado a sus aficionados a través de redes sociales haciendo un llamamiento a la gesta de pasar la eliminatoria.

¡Queremos las semis! Toca remontada. 💪

We want the semis! We need a comeback. 💪#HalaMadrid #CopaDelRey pic.twitter.com/btdYd36wE0