Adiós a un sueño del Barcelona: Coutinho renueva con el Liverpool

El brasileño era uno de los jugadores en la agenda blaugrana

Coutinho celebra un gol con la selección brasileña. Imagen: EFE

El Liverpool FC ha anunciado este miércoles la renovación "a largo plazo" de su jugador Philippe Coutinho, que será efectiva a partir del 1 de julio de 2017, en un acuerdo que ha dejado satisfecho al delantero, quien ha asegurado que es un "gran honor" para él poder alargar su vínculo con el club y que trabajará para ser "mejor día a día".

"Firmo este nuevo contrato para quedarme aquí unos años más porque es un gran honor para mí. Me provoca una gran felicidad porque fui recibido con los brazos abiertos por todos en el club y por los aficionados desde mi primer día", aseguró el jugador en declaraciones a los medios del club.

Así, Coutinho aseguró estar "muy contento" por poder firmar un nuevo contrato con el Liverpool. "Es un club al que estoy muy agradecido y este acuerdo muestra mi felicidad aquí. Trabajaré mucho más duro para devolver la confianza que han puesto en mí", manifestó.

Una vez recuperado de una lesión que le ha impedido jugar recientemente, aseguró que luchará por volver a ser mejor de lo que era antes de este parón. "Trabajo duro cada día para ser mejor. Siempre intento aprender, así que no va a haber diferencias respecto a cómo era antes de mi lesión. Las cosas han sido difíciles y no he jugado en un tiempo, volver al mismo nivel cuesta pero he estado trabajando para volver y ayudar al equipo a ganar", argumentó.

Coutingo llegó a Anfield en el mercado de invierno de la temporada 2013/14, procedente del Inter de Milán, y desde entonces ha marcado 34 goles en sus 163 partidos oficiales con los 'reds'. Y con Jürgen Klopp en el banquillo se ha revitalizado por la confianza del alemán en él. "Son noticias fantásticas y sé que todos en el Liverpool estarán encantados", señaló sobre la renovación del brasileño.

"Creo que todos sabemos el gran futbolista que es Phil, no está en duda. Pero no todos pueden ver el carácter increíblemente positivo que tiene y la gran influencia que tiene en el vestuario. Sabía de Phil antes de venir al Liverpool y era muy consciente del talento que tenía, pero desde que he llegado no solo he visto su habilidad desde cerca sino su desarrollo continuo. Es un jugador 'top' de clase mundial", aseguró el técnico.

En este sentido, concluyó que el hecho de que Coutinho quiera seguir en el Liverpool indica su "compromiso" con el club y con el proyecto. "Tiene también un compromiso consigo de hacerse mejor y ser parte integral de algo muy especial. Tenemos fe total en nuestro proyecto y cuando un jugador de su calibre se compromete a largo plazo muestra que nuestra fe es compartida, sabe que puede cumplir sus sueños y ambiciones en el Liverpool", celebró.