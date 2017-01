La enésima revolución a la desesperada de Zidane con el Real Madrid

El francés podría usar una defensa de tres centrales

Casemiro podría ejercer de libre con Danilo y Lucas de laterales

Zidane, antes de una comparecencia en una rueda de prensa. Imagen: EFE

Zinedine Zidane ese enfrenta esta noche a uno de sus mayores retos desde que cogió las riendas del Real Madrid. El entrenador blanco aspira a remontar el 1-2 del Celta en la ida de cuartos de la Copa y pretende hacerlo, además, con un buen puñado de bajas que le obligarán a rehacer su equipo, sobre todo en defensa. ¿Qué deparará su pizarra? Con casi toda seguridad una revolución que combine la necesidad de esas ausencias y el ímpetu de querer buscar las semifinales.

El maridaje no es sencillo. Hay que recordar que hoy en tierras gallegas no estarán ni Carvajal, ni Marcelo, ni Varane, ni Pepe, lo que deja a Zidane con sólo dos centrales natos: Nacho y Ramos. Danilo tiene opciones de jugar bien por derecha, bien por derecha. ¿Y el otro defensa?

Hoy los dos diarios deportivos madrileños, Marca y As, apuestan por un once con cuatro defensas en el que Lucas Vázquez jugará de lateral diestro. Sin embargo, fuentes cercanas al Real Madrid no descartan que Zidane vuelve a imponer un esquema con tres centrales, al igual que hizo contra el Sevilla en Liga. Sería Casemiro quien ejercería de libre con Ramos por la derecha y Nacho por la izquierda.

En ese sistema Lucas Vázquez ejercería de carrilero diestro y Danilo o Coentrao de carrilero zurdo. En la medular jugarían Kroos, Kovacic e Isco junto a Benzema y Cristiano en la punta del ataque.

Un mecanismo que permitiría al Real Madrid reforzar su medular (los carrileros ejercerían practicamente de centrocampistas) y no rebajaría tensión defensiva al equipo merengue.

Esta potencial revolución merengue luciría así en el césped de Balaídos