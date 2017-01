Zidane: "Hicimos un gran partido hasta el final"

25/01/2017 - 23:50

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, felicitó este miércoles a sus jugadores por "un gran partido hasta el final" en el Estadio de Balaídos, donde firmaron un empate (2-2) que les despidió de la Copa del Rey en cuartos de final.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hay que felicitar a los chicos. No ha sido suficiente pero no pasa nada, hay que seguir. Hemos hecho todo, lo hemos intentado. Tuvimos 35 minutos fenomenal y después de ese gol, que es mala suerte, no bajamos los brazos. Seguimos e hicimos un gran partido hasta el final", apuntó.

La posición de Casemiro de central fue casi obligada ante las bajas en defensa de Marcelo, Carvajal, Pepe y Varane. "Había que hacer algo e hicimos una primera media hora fantástico. La pena es que nos meten el gol. No vamos a mirar atrás, tenemos que mirar lo que está por delante y lo que podemos conseguir, la Liga y la 'Champions', no hay más", explicó.

El técnico galo se refirió a los problemas para hacer gol. "Ni me preocupa ni me da rabia. Es el fútbol. Ahora tenemos ocasiones y no las metemos, pero eso lo vamos a cambiar. Nosotros trabajamos y creemos que podemos hacer cosas buenas", afirmó.

"No estoy preocupado ni enfadado. Hoy sí por no pasar la eliminatoria, pero no con el partido. Hay que seguir, es el fútbol", añadió un Zidane pensando ya en la pelea por LaLiga y por la Liga de Campeones.