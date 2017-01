El Real Madrid se despide de la Copa en Balaídos

26/01/2017 - 0:09

El Celta acaba con el conjunto de Zidane y disputará la 11º semifinal de su historia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid dijo adiós a la Copa del Rey en cuartos de final tras empatar este miércoles en el partido de vuelta ante el Celta de Vigo (2-2), disputado en Balaídos, marcado por la frialdad de los blancos y por el hambre de los gallegos, que han sido mejores durante los 180 minutos de la eliminatoria y jugarán las semifinales por undécima vez en su historia.

No hubo gol de Ramos, ni cabezazo sobre la bocina. El Celta apuntilló a un campeón de Europa que ya no luce, que ya no brilla. Los gallegos se encargaron de empequeñecer a un Real Madrid que ya no se acuerda ni de la manida flor, ni de la increíble racha que le llevó a sentirse invencible tras 40 partidos.

El Celta le puso más pasión desde el pitido inicial aun a riesgo de intoxicarse con la emoción. No resultó fácil administrar esta variable para el conjunto olívico, que tenía al Real Madrid contra las cuerdas desde el Bernabéu, además de un rival mermado por las numerosas bajas. Era el día para los celestes.

Hasta siete ausencias tuvo Zinédine Zidane este miércoles. El francés encajó el sudoku de forma equivocada en lo que fue su primera eliminación como técnico. Casemiro ejerció de improvisado central -experimento negativo- e Isco no fue la brújula que acostumbra. Además, la ausencia de su mejor jugador: Luka Modric, volvió a ser el gran hándicap.

Por su parte, el equipo de Berizzo, con su once de gala, escondió su versión más valiente en la media hora inicial, pero tuvo más picante y más ganas por llevarse un encuentro que -al contrario que su rival- no le hacía falta ganar para seguir con vida en la Copa.

Chelo Díaz avisó con un lanzamiento lejano y Cristiano se atragantó dos veces con el balón para estrellarlo en el palo tras un remate al travesaño ayudado por Cabral. Hubo movimiento, pero nada cambió un escenario que pintaba de color celeste. Aspas perdonó a la media hora y, al borde del descanso, Guidetti marcó con algo de fortuna.

Esa primera media hora confundió a un Real Madrid que tuvo que morir y no lo hizo. Salió como si fuese un domingo más, anestesiado por la ilusión de los celtiñas y castigado por un error de Danilo que terminó por dar ventaja a los locales a dos minutos del descanso. El brasileño, que no pudo evitar comerse un despeje de Kiko Casilla, inauguró el marcador tras la insistente presión del sueco.

POBRE PLANTEAMIENTO.

Los blancos apenas comparecieron sobre el coso gallego, marcados por la pobreza de su planteamiento y por la irregular racha que atraviesan Benzema y Cristiano Ronaldo. Lejos de filias y fobias, el portugués no aporta a la creación del equipo como antes y estuvo muy lejos de su nivel pese al soberbio gol que marcó en la segunda mitad.

Cristiano dio aire a los suyos en lo que -finalmente- acabó siendo un espejismo. El golazo del jugador de Madeira sirvió para meter el miedo en el cuerpo a un Celta que no perdió la cara al encuentro en ningún momento. Ramos tuvo el segundo con un cabezazo a escasos centímetros de la línea de gol y Morata también pudo haber forzado la prórroga con un lanzamiento cruzado.

Pero ni uno, ni otro. Al final el Celta se encargó de quitarle emoción a los últimos instantes del choque con un gol de billar que Wass llevó al fondo de las mallas. Cuando restaban 60 segundos, Lucas Vázquez estableció el 2-2 definitivo. El Celta tumbó al Madrid y por primera vez a Zidane, invicto en eliminatorias. El Celta acabó con un Madrid demasiado frío, un Real Madrid muy lejano de lo que la historia dice de él en este tipo de partidos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO, 2 - REAL MADRID, 2. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CELTA DE VIGO: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Marcelo Díaz; Wass (Sergi Gómez, min.89), Aspas (Fontás, min.93), Bongonda; y Guidetti (Jozabed, min.84).

REAL MADRID: Casilla; Danilo, Casemiro (Mariano, min.89), Sergio Ramos, Nacho; Isco (Morata, min.80), Kroos, Kovacic; Asensio (Lucas Vázquez, min.76), Cristiano y Benzema.

--GOLES:

1 - 0, min.44, Danilo, en propia meta.

1 - 1, min.63, Cristiano Ronaldo.

2 - 1, min.85, Wass.

2 - 2, min.90, Lucas Vázquez.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Hugo Mallo (min.35), Wass (min.54), Jonny (min.72) en el Celta y a Danilo (min.75) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Balaídos. 23.491 espectadores.