Sergio Ramos resta importancia a la eliminación contra el Celta porque la Copa es un 'trofeo menor'

"Queda lo más importante en Champions y Liga", dijo en zona mixta

"Mitad de temporada muy buena, no es para estar preocupados"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, durante el partido que enfrentó ayer al Celta y al Real Madrid. Imagen: Reuters

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, destacó la lucha de su equipo hasta el último segundo en Copa del Rey frente al Celta, reconoció que el vestuario está "jodido" por la eliminación pero dijo que "no es para estar preocupados", concediendo mayor importancia a la Liga de Campeones y LaLiga. Todo minutos después de que Toni Freixa, exvicepresidente del Barcelona, se mofase del Real Madrid: "El triplete son los padres"

"Es duro caer eliminado en una competición, son momentos que no son agradables para los jugadores y por supuesto para nuestra afición, pero vamos a seguir dándolo todo e intentando corregir los errores. Queda lo más importante en Champions y Liga, donde estamos bien posicionados y vamos a dar todo para seguir bien", dijo en la zona mixta de Balaídos.

"Hemos acabamos generando muchas ocasiones y buscando el gol que nos clasificase pero no ha sido así y hay que estar unidos. Estamos fastidiados pero hay que pensar en la Champions y la Liga para seguir adelante", añadió.

El Real Madrid solo ha ganado uno de sus cuatro últimos partidos y se despide del deseado triplete. El capitán restó importancia y dejó claro que la Copa del Rey es el título que menos valor tiene.

"Hemos hecho una mitad de temporada muy buena, no es para estar preocupados. Sabíamos que esto iba a llegar, que las victorias no son eternas y hay que estar preparados. No debemos pensar en el mañana, solo en el presente e ir partido a partido, trabajando en la misma línea con la que nos iba bien. Aprendemos de los errores y seguimos trabajando", señaló.

Tuvo Ramos una ocasión muy clara que no suele fallar, en sus remates de cabeza que tanto han salvado al Real Madrid esta temporada. Lamentó la poca suerte que ha tenido su equipo en la eliminatoria.

"Siempre se habla de la suerte y hay que buscarla. En otras ocasiones el partido de hoy en la primera parte que hemos generado muchas ocasiones y dominado 45 minutos, te vas con dos goles de ventaja y hoy era con uno en contra. El fútbol a veces te quita. Hoy la he tenido más fácil que nunca y la he echado fuera. Jodido porque caes eliminado de una competición que aunque es la menos importante te gusta competir cuanto más partidos mejor. Es duro que te eliminen de una", manifestó.

No utilizó Ramos las lesiones como excusa, felicitó al Celta de Vigo por su pase a semifinales y destacó la actitud del Real Madrid. "Ceníamos con una espina clavada del Bernabéu y en el caso de caer prefiero que pase ahora y no dentro de un mes con una Champions de por medio o una liga cuando se cuece lo bueno. Igual que Zizou se siente orgulloso de sus jugadores a la hora de perder, yo prefiero perder así, dando la cara".