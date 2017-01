Los cinco señalados tras la eliminación del Real Madrid ante el Celta en Copa del Rey

Zidane falló en su alineación y en los cambios que hizo

Benzema y Cristiano se mostraron ineficaces en ataque

Danilo y Asensio no tuvieron su día

Cristiano Ronaldo, en primer plano, uno de los señalados por el partido contra el Celta. Imagen: Reuters

El Real Madrid cayó anoche eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey tras empatar a dos frente al Celta en Balaídos. El 1-2 de la ida pesó demasiado. Tampoco ayudaron las decisiones colectivas e individuales del equipo merengue. Decisiones que dejan cinco señalados en el conjunto merengue.

1.- Zidane

Es el principal señalado del partido por varios motivos. El primero, su alineación. El francés tiró a Casemiro al centro de la defensa en una teórica defensa de cuatro que acabó siendo de tres en muchas fases del encuentro.

La fórmula no le sirvió y no reaccionó con los cambios. Morata, Lucas Vázquez y Mariano salieron en los últimos minutos, cuando apenas había tiempo de reacción. Zidane buscó la épica demasiado tarde y no lo hizo desde la pizarra, sino desde la mera acumulación de delanteros. Los recursos tácticos se le acabaron y, lo que resulta más molesto para algunos madridistas, no observó el mal rendimiento de algunos de sus futbolistas como Benzema.

Además, en los cambios Zidane trató de hacer experimentos tácticos que no funcionaron. Por ejemplo, colocó a Lucas Vazquez por la izquierda y ahí, en una banda que no es la suya, se perdió y bajo su rendimiento.

2.- Benzema

Es el segundo gran señalado tras un partido para olvidar. Valga como datos que Benzema apenas pisó el área del Celta en todo el partido y que fue el segundo jugador con peor porcentaje de pase del Madrid sólo por detrás de Danilo. No es el primer mal partido que hace Karim en las últimas semanas. Y es ahí donde radica la responsabilidad de Zidane. Pese a esa mal momento, Morata sigue contando menos que el '9' merengue.

Anoche ni tan siquiera le salvó su fama de jugar entre líneas. Bajó a la medular con frecuencia, pero lo hizo con desacierto y por momentos estorbando a Isco.

3.- Danilo

El lateral brasileño no hizo un mal partido en el arranque del encuentro. Zidane lo ubicó de carrilero diestro y ahí se esforzó en ataque... pero le costó en defensa. Tanto es así que el tanto que él mismo marca en propia puerta llega después de una recuperación defensiva a toda velocidad. Ese autogol acabó desesperándolo y en la segunda parte jugó un encuentro a la desesperada, sin capacidad alguna para hacer daños y con problemas para contener los balones a su espalda.

4.- Cristiano Ronaldo

El delantero hizo el gol del 1-1 en un lanzamiento de falta magnífico. Un tanto que, sin embargo no oculta otro partido con problemas de cara a la meta contraria. Sí, Cristiano al menos las tiene frente a la pasividad de Benzema, pero la estrella blanca manda fuera o al poste (como ayer) balones que antes le entraban. La mayoría claros. Y si no entran, su valor diferencial como crack del Real Madrid baja muchos enteros.

5.- Marco Asensio

El joven mallorquín fue titular y frente a partidos anteriores en los que se marcó una exhibición (como su golazo al Sevilla en la vuelta de octavos), anoche estuvo apáctico, apagado sin apenas capacidad para conectar con sus compañeros. El fuerte macaje de Waas a Kroos impidió que el mediocampo blanco le proporcionara los balones con los que suele encarar. Tampoco cuando se hizo con el esférico mostró las habilidades que se le suponen. Gris.