Romero: "Es difícil imaginar lo que te puedes encontrar en El Sadar"

26/01/2017 - 14:03

El entrenador del Málaga, Marcelo Romero, ha pedido a sus jugadores "intentar mantener la tranquilidad que se necesita en este tipo de partidos" como el que les espera este viernes frente a Osasuna, un rival que "va a morder, quiere ganar y tiene ansia de tomar su triunfo" en El Sadar.

"Hay jugadores que no han estado en ese campo y es difícil imaginarte lo que te puedas encontrar ahí. Aquellos jugadores que hayan estado jugando allí, como por ejemplo yo mismo, intentamos explicar que allí no nos vamos a encontrar un equipo tranquilo. Nos vamos a encontrar con un equipo que va a morder, que quiere ganar y que tiene ansia de tomar su triunfo", avisó Romero en rueda de prensa.

El técnico explicó que deberán "mantener la tranquilidad que se necesita en este tipo de partidos", ya que "cuando un equipo rival se está jugando mucho y cuando la gente está ayudando y está apoyando, hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente". "Si quieres ganar tienes que salir a morder como van a salir ellos", pidió, convencido de que su equipo "va mejorando" pese a la racha de cuatro derrotas seguidas.

"No vale de nada haber hecho un buen partido ante el Real Madrid con un resultado negativo si no se hace bueno en Pamplona, si no se juega bien y no se gana. Muchas veces lo que manda es el resultado. El equipo está muy bien, está fuerte y creo que tenemos posibilidades de puntuar allí", vaticinó antes de viajar a Pamplona.

En este sentido, el 'Gato' remarcó que "siempre hay que salir a ganar, juegues en el campo que juegues", añadiendo que "da igual que el rival sea el Madrid, Osasuna o el Espanyol". "Lógicamente, para eso hay que dejar todo en el campo, intentar hacer nuestro fútbol y conseguir una dinámica positiva", pidió, agregando que a Osasuna "se le ve totalmente diferente" en las últimas semanas.

"Es un equipo que quiere ganar, un equipo que está compitiendo. Intentan hacer un fútbol directo, están prácticamente jugando en tu campo, y se apoyan mucho en la afición que aprieta bastante. Al final, nosotros tenemos que jugar de la misma manera, intentando tener un poco más de juego y dinámica que la que puedan tener ellos", concluyó.