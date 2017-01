Aduriz: "En la primera vuelta no hemos estado bien fuera de casa"

26/01/2017 - 14:41

El delantero del Athletic Club Aritz Aduriz admitió que el equipo no ha estado "bien" fuera de casa en la primera vuelta y reconoció que estos últimos años han hecho "buenas" segundas vueltas y su intención es seguir así, mientras que apuntó que tienen que ser "capaces" de meterse en la lucha de estar en puestos europeos.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Salimos a los partido igual en casa que fuera, intentamos hacer las mismas cosas, salimos con la misma intensidad, porque al final el verde es el mismo y no te influye, pero la realidad es que en la primera vuelta no hemos estado bien fuera de casa y somos conscientes. No sé decirte el porqué claramente pero es algo que tenemos que mejorar mucho y hay que empezar cuanto antes", indicó en rueda de prensa.

La primera vuelta ha finalizado con seis equipos "fuertes" con más de 30 puntos. "Ha habido bastantes diferencias con los equipos de arriba, pero hay bastantes equipos en esa pelea y se van a repartir puntos", explicó.

"Al final las cosas se van equiparando y suelen ser bastante parejas año tras año. Hay que intentar hacer los máximos puntos posibles para estar lo más arriba y ser capaces de meternos en ese grupo", agregó Aduriz.

Respecto a la autoexigencia del equipo por quedar en los puestos de arriba, el atacante explicó que "nadie" le exige más que él así mismo. "Todos los que compartimos este vestuario somos muy exigentes con nosotros mismos, primero por el beneficio del grupo, que es lo que prima, y luego en beneficio personal. Nadie se relaja y tenemos un grupo muy sano en ese aspecto", puntualizó.

Respecto al calendario del Athletic esta segunda vuelta, aparentemente más complicado, con visitas a los de arriba -exceptuando el Real Madrid-, en el vestuario son "optimistas". "El equipo no ha dado muestras de otra cosa como para no serlo. Damos la cara y somos conscientes de que no hemos estado bien fuera de casa, pero somos capaces de plantarle cara a cualquiera. El equipo va hacer bien esta segunda vuelta y el equipo va a mejorar", detalló.

Además, en las últimas temporadas, el Athletic ha realizado mejores segundas vueltas porque suelen ir "progresando" y su "intención" es hacer lo mismo. "Dar la cara siempre, ganar todos los partidos y salir con esa mentalidad para llegar lo más arriba posible", comentó.

Este domingo el conjunto bilbaino comienza la segunda vuelta frente al Sporting, un equipo "necesitado" pero ante el que es importante empezar "bien". "Siempre queremos ganar los próximos partidos que vienen y eso va a ser así el próximo domingo también", indicó Aduriz. "El Sporting tiene una necesidad y nosotros tenemos otra que son diferentes, pero las mismas para jugar un partido", añadió.

"EL ATHLETIC ES MUY NOBLE"

El internacional se perdió el partido contra el Atlético de Madrid la última jornada por acumulación de amarillas y aprovechó este 'descanso' para estar "lo mejor posible". "Estar en la grada nunca viene bien, siempre apetece estar disponible y poder estar abajo, pero es lo que tocaba", apuntó.

En este sentido, los rojiblancos acumulan 46 tarjetas amarillas en liga, pero para el guipuzcoano "siempre" intentan ir a jugar y "ayudar" en lo que pueden al árbitro. "Es verdad que en algunas circunstancias no hemos estado en la mejor de las actitudes, pero creo que en general este equipo es muy noble. A veces se sacan cosas de contesto y a veces las cosas no parecen lo que son dentro del campo", subrayó.

"Los árbitros intentan por su bien hacerlo lo mejor posible todos los partidos. Es imposible que yo piense que me han cogido la matrícula porque sería ir en contra de sus intereses porque quedamos todos retratados por las cámaras. Es un trabajo muy difícil y es muy difícil juzgar eso en tan poco tiempo. Entiendo que haya errores como nosotros fallamos", admitió.

El delantero donostiarra ha tenido "algún pequeño problemilla" físico pero de "ninguna" gravedad y llega "más o menos" bien al partido. "Es verdad que después de navidades tuve problemas alrededor de las caderas y los psoas, pero los estoy superando y espero estar al cien por cien en poco tiempo. Ya me encuentro muy bien y seguro que estaré mejor", confesó.