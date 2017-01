El descontento con Benzema y Morata puede provocar una revolución en la delantera del Real Madrid

El mal estado de los delanteros obliga a una reflexión

Benzema, al ser sustituido por Morata en un partido de este curso. Imagen: EFE.

El Real Madrid vive su primera crisis grave de la 'era Zidane'. Con el equipo cuestionado por su juego y eliminado de la Copa del Rey, se van filtrando los motivos de descontento en el club blanco y aparecen los primeros señalados en el césped. En lo que atañe a la delantera, el panorama es claramente negativo.

Cuenta Marca que dos de los jugadores del ataque blanco, Álvaro Morata y Karim Benzema, están bajo sospecha. Lo del galo fue en Balaídos mucho más ruidoso: su inexistencia práctica en el césped vigués le ha puesto de lleno en la picota. La prensa madrileña ha recogido un dato que habla del partido del '9', no llegó a pisar el área rival con balón.

Con el canterano el enfado es el mismo. No ha conseguido ganarse el puesto, y en este momento la directiva se plantea una venta de cara al próximo verano. El '21' lleva sin marcar desde el 10 de diciembre, más de mes y medio. Y su papel sigue sin ser determinante. Las voces a favor de más minutos para Mariano no hablan bien de la labor del ex de la Juventus.

El mal estado de forma de estos dos delanteros, añadido a la mala racha de Cristiano Ronaldo y la lesión de Gareth Bale, han hecho abrirse de nuevo el debate sobre la delantera en una semana en la que, como siempre, han sonado varios candidatos.

Uno de ellos es muy potente: Antoine Griezmann. La cúpula blanca tendría interés en hacerse con el del Atlético, que se suma a otros nombres como el de Aubameyang, que podría recalar en Concha Espina el próximo verano.

Al margen de candidatos, queda la sensación de que el debate es cada vez más recurrente. La delantera del Real Madrid, al margen de los intocables, está más cuestionada que nunca. La desconfianza crece por momentos y podría haber movimientos en tan solo unos meses.