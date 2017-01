Ultimátum de Morata al Real Madrid: si sigue Zidane, dejará el equipo en verano

El Real Madrid tiene un problema en la delantera. No debería ser así. Al contrario que en temporadas anteriores, Zidane cuenta con tres delanteros centros a cuál más competitivo: Benzema, Morata y Mariano forman un elenco de renombre. Sin embargo, la gestión que está haciendo el francés de los tres futbolistas está generando tensiones. El primero lo juega todo aunque no mete nada. En su peor momento de forma, su técnico apuesta por él con una fe ciega que está provocando tensión en los otros dos competidores por el puesto de '9' y, sobre todo, en Morata. El internacional español parece cansado. Tanto, que a través de su representante habría lanzado un ultimátum al Real Madrid: si la tendencia continúa y Zidane sigue en el banquillo, dejará el Bernabéu a final de temporada.

Lo ha revelado Manu Carreño, director de El Larguero, de la Cadena Ser. "Morata ya le ha dicho a su representante que le empiece a buscar equipo y que si sigue Zidane en el Real Madrid él no quiere seguir. Morata se siente un poco, más o menos, engañado y ninguneado. No sé si ha merecido tener más minutos pero hizo una apuesta y entiende que no han cumplido con su apuesta y que quedarse desoyendo otras ofertas no ha funcionado. En el club lo saben", comentó.

Además, Javier Herráez, redactor de la emisora de Prisa que cubre las informaciones del equipo merengue, aseguró que a partir de ahora va a haber un problema con Morata.

"Está mosqueado por no la huele, no juega. Va a haber caso Morata si no juega y ahora lo va a tener más complicado porque Benzema parece intocable, que este año está flojo aunque el año pasado fue de los mejores. Morata cree que podría tener las mismas oportunidades, o alguna menos, que las de Benzema", analizó.