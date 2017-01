Jordi Alba ataca a Sergio Ramos: "Es una excusa decir que la Copa es el trofeo menos importante"

Soy madridista y lógicamente me mosqueó el titular, tras leerlo tengo que darle la razón a Jordi con gran dolor. Es cierto, a mi tampoco me gustó el comentario/excusa del capitán del Madrid. No me sirve decir que el torneo es menor, yo como madridista no sólo quiero que pierda el Barxa, también quiero que el Madrid lo gane TODO.



Hala Madrid!!! Y tirón de orejas a Ramos.