Lardín: "No hay ninguna oferta formal por Caicedo"

27/01/2017 - 15:18

El director deportivo del RCD Espanyol, Jordi Lardín, ha afirmado este viernes que no existe "ninguna oferta formal" por Felipe Caicedo, en referencia a diferentes especulaciones que hacían indicar que el ecuatoriano se podría marchar en este mercado de invierno, aunque también ha reconocido que sí que ha habido una oferta por Aarón, pese a que no ha querido desvelar el nombre del club.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

"No hay ninguna oferta formal por Caicedo. Todos lo que habéis leído o escuchado son rumores. Hasta que no haya ninguna oferta consolidada en la que hayamos recibido un papel con el escudo de otro equipo no podremos decir otra cosa", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

También quiso desmentir cualquier oferta del Villarreal por el delantero ecuatoriano, pese a que uno de sus agentes estuvo este viernes en las oficinas de la Ciudad Deportiva. "No hay nada y el Villarreal no se ha dirigido a nosotros ni para hablar de una cesión ni una compra de Felipao", añadió en el acto de renovación de Víctor Sánchez, en el que estuvo acompañado también por el consejero delegado del club, Ramón Robert.

Uno de los posibles recambios para Caicedo, si se fuera, sería Sergio García, de quien Lardín señaló que es "un jugador con muchos registros para venir". "Es un gran jugador y tiene muchos registros para poder venir y ya nos gustaría a todos que volviera, pero tiene un contrato con otro club. Además, no podemos fichar por las circunstancias que tenemos. Si éstas cambian, Sergio sería un gran fichaje, sin duda", admitió.

"En ningún momento nos hemos planteado la venta de Aarón ni de ningún jugador importante para nosotros", explicó en referencia al joven lateral, con todavía ficha del filial, pese a que sí que reiteró que hubo ofertas por él. "No voy a decir qué equipo hizo la oferta por respeto, pero sí que hubo contactos", concluyó.