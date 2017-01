La directiva del Real Madrid estalla contra Benzema, Isco y Danilo

Los tres jugadores, bajo sospecha por su rendimiento

Danilo, uno de los señalados, ante el Celta en Copa. Imagen: Reuters.

El partido del Real Madrid en Balaídos ha tenido repercusiones. La eliminación contra el Celta en cuartos de final de Copa ha hecho saltar las luces de alarma y los datos son negativos: el equipo blanco ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Inevitablemente, se buscan (y se encuentran) señalados.

Según informa ABC, son tres los futbolistas que han quedado claramente expuestos después de los últimos partidos y especialmente tras la visita a Vigo: Karim Benzema, Isco Alarcón y Danilo. Un trío de jugadores que están bajo sospecha en Valdebebas. La cúpula del club ya ha elegido a sus 'culpables'.

Los reproches son variados. Los que atañen al francés son los más numerosos. El ejemplo que ofreció en el partido de Copa fue suficiente para sus críticos: apático, desconectado, como si la cosa no fuese con él. Muchas veces, su salvavidas ha sido Cristiano. El luso cree en él como su mejor acompañante. Pero esta temporada sus datos no son buenos y está perdiendo cada vez más colchón. Suenan candidatos de gran nivel para a delantera y eso tiene una lectura: hay descontento con él (también con Morata). Por todo esto es uno de los señalados.

El segundo es Danilo. Con el brasileño hay un matiz muy a tener en cuenta: la mala suerte ha influido de manera notable en las 'desgracias' futbolísticas del jugador. Pero eso no le exime de responsabilidad: el '23' está en el saco de los criticados por su bajo rendimiento, demasiado evidente. El problema del lateral es que, por mucho empeño que le ponga, no le salen las cosas. El vestuario le apoya pero de momento no le sirve para ganarse ese perdón de la directiva.

Por último, Isco. El malagueño sí supone un verdadero problema en el club: juega mucho menos, está dispuesto a no renovar si no se siente con importancia y puede ser un elemento conflictivo. Lo cierto es que en el césped no ha demostrado lo que necesita para ser titular. El '22' estuvo desaparecido en combate en Balaídos, se le vio falto de actitud y eso preocupa mucho, puesto que pocos jugdores deberían estar más concienciados que él de cara al trabajo en el campo. En el palco se espera mucho más de él.