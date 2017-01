Las dos jugadas de Benzema que indignan al madridismo

Imagen: Chiringuito TV

El delantero francés del Real Madrid no está pasando por su mejor momento como delantero del Real Madrid. El galo está siendo objeto de todas las críticas y, tras ocho temporadas, sigue estando en el disparadero de salida.



En las últimas semanas Karim Benzema ha encendido la llama del madridismo por su falta de actitud en determinadas jugadas. Jugadas en donde hacía falta poner más corazón que calidad.

La primera fue en Sevilla, en el minuto 92. Es cierto que Carvajal no acierta en mandar el balón de saque de banda a la posición de Benzema, pero el francés, tras perder el cuero, no hace ningún ademán por intentar recuperar la pelota. Segundos después marcó Jovetic el segundo del Sevilla. Una derrota que todavía no se ha dirigido bien por el vestuario blanco.

La segunda, muy reciente, en el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Celta. Con el partido casi terminado, Benzema va a recibir un balón en el centro del campo, presionado intensamente por un rival celtiña. El francés lo pierde, y la jugada casi termina en el tercero del Celta y sin tiempo para intentar una última ocasión de peligro. Benzema, como en la anterior, no se deja la vida por ese balón.

Y es que la afición del Real Madrid le echa en cara la 'poca sangre' que tiene en ciertos momentos de los partidos. Encuentros donde vale más el corazón que la calidad. Momentos, como por ejemplo, para Lucas Vázquez.