Paco Jémez 'explota' tras otra derrota de Cruz Azul: "No permitiré que falten el respeto a mis jugadores"

El entrenador español del Cruz Azul, Paco Jémez, ha sido uno de los protagonistas en la prensa mexicana tras la última derrota de su equipo. El ex del Rayo Vallecano lleva cinco partidos sin conocer la victoria.



"Mis jugadores son grandes profesionales que dejan los huevos en la cancha, no permitiré que les falten el respeto. Tienen la suficiente para aguantar muchas cosas, sobre todo cuando vean trabajar, jugar y correr al equipo. No hemos ganado los puntos que hasta altura habíamos pensado ganar, pero no se puede hacer un reproche más", dijo a los periodistas tras la derrota.

"El fútbol nos ha quitado mucho sin merecerlo. Digo que el fútbol nos está castigando porque no me parece justo este resultado, quizás me parece justo algún otro", comentó.

Tras este encuentro, el Cruz Azul suma ya cinco partidos sin conocer la victoria: tras ganar a Nexaca, han encadenado tres derrotas y dos empates entre Liga y Copa.