La canasta más mítica de Michael Jordan, ¿ilegal?

Increíble, pero cierto. La canasta más famosa de Michael Jordan, la lograda ante Utah Jazz en la final de la NBA del año 1998, podría ser ilegal según el Tribunal Supremo de Utah.



Matthew Durrant, presidente del Tribunal Supremo de Utah, habló sobre la canasta de Michael Jordan que dejó a los Jazz sin la posibilidad de forzar el séptimo partido de una de las series más apasionantes de la NBA.

La canasta más importante en la historia de las finales, la que anotó Jordan ante Russell, podría quedar anulada por la decisión de un juez del estado de Utah, que ha puesto en duda su validez.

"Sé que algunos sostienen que él (Jordan) no empujó. La mayoría de ellos viven en Chicago. Pero después de muchas consideraciones, ahora estoy preparado para emitir un fallo. Él empujó. Y si creen que no tengo el poder de decidir sobre eso, es que no han leído la Constitución de Utah", declaró.