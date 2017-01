Luis Enrique: "Hemos ganado un punto y el Betis ha merecido más"

29/01/2017 - 14:49

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que, tras el gol de su equipo en el minuto 90 ante el Real Betis en el Benito Villamarín (1-1), se va con la sensación de haber "ganado un punto" y de que el conjunto local ha merecido "más", y ha reiterado tras el gol fantasma azulgrana que no ha subido al marcador que los árbitros "necesitan ayuda" de la tecnología.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"A raíz del 1-0 ellos decidieron irse atrás y nosotros hemos hecho algunos cambios, y eso ha dado que pudiésemos tener el balón en campo contrario y generar más ocasiones de gol. Me voy con la sensación de haber ganado un punto y de que el Betis ha merecido más", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Por otra parte, el técnico asturiano analizó el desarrollo del cohque y reconoció que durante la segunda mitad los béticos fueron "superiores" a los azulgranas. "En la primera parte no hemos sufrido, exceptuando dos o tres transiciones del rival, demasiado, aunque es cierto que no hemos generado ocasiones de peligro a excepción de un par de ellas bastante claras. Sin ser demasiado precisos nosotros tampoco generaba mucho el rival", explicó.

"En la segunda parte, el Betis ha presionado más arriba, ya lo esperábamos, y nos ha generado muy pocas salidas de balón efectivas, no hemos estado precisos y han hecho unos 30 minutos, hasta que han marcado el gol, muy buenos, siendo muy superiores a nosotros", continuó.

Además, Luis Enrique afirmó, sobre el gol de Aleix Vidal que debió subir al marcador, que los colegiados necesitan "ayuda" de la tecnología. "He visto una foto. Los árbitros necesitan ayuda, esa viene a través de cámaras. Sigo con el mismo discurso, los árbitros necesitan ayuda, y claramente esa jugada es un reflejo de lo que podría cambiar", subrayó.

También habló de "imprecisiones" por parte de sus futbolistas. "He visto muchas imprecisiones en jugadores que es muy difícil que sean imprecisos. El terreno de juego estaba bien, quizás un poco lento en la segunda parte. Ellos han jugado bien y nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni de lejos. Es una lástima por la situación en la que estábamos y la dinámica en la que veníamos, pero esto es fútbol", manifestó.

Por último, el preparador azulgrana no se mostró preocupado por haber perdido la oportunidad de haber ascendido al liderato provisional. "Quedan muchísimas jornadas de Liga. No hay que ganar todos los partidos, no hay nadie que los gane. Ganará LaLiga el más regular, el mejor, y ya veremos quién es", concluyó.