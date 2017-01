Kovacic y Cristiano lideran la victoria de un Real Madrid que aumenta su ventaja en la Liga

El Real Madrid ha conseguido este domingo la victoria al ganar a la Real Sociedad 3-0 en el gran partido de la jornada 20 de LaLiga Santander. Los goles fueron obra de Kovacic, Cristiano Ronaldo y Morata.



La primera parte del Real Madrid-Real Sociedad no tuvo mucho que contar. Los de Zidane no encontraban espacios y los hombres de ataque no estaban finos, como de costumbre.

Mientras, la Real, bien ordenada, no dejó que los blancos generasen peligro. Rulli solo tuvo problemas en el gol del Real Madrid.

Un gol que llegó en los minutos finales. Cristiano recibió en zona de tres cuartos y asisitó a Kovacic, que en el mano a mano no falló ante la salida de Rulli.

Tras el descanso, el Real Madrid se encontró pronto con el segundo gracias al gol de Cristiano Ronaldo. Esta vez se intercambiaron los papeles el portugués con Kovacic. El croata asistió y Cristiano picó el balón ante la salida de Rulli.

En los últimos minutos el Real Madrid generó varias ocasiones, pero no supo sentenciar a la contra, ni con Lucas, Cristiano ni Benzema.

Con todo a favor llegó la sentencia, obra de Morata. El español picó de cabeza un gran centro de Lucas desde la derecha. Minutos antes le anularon un gol que era ilegal.

Con esta victoria el Real Madrid aumenta la ventaja sobre sus perseguidores. Cuatro puntos sobre Barcelona y Sevilla, ambos con un partido más que los blancos.