Alerta en Manchester: un incendio en Old Trafford asusta a los 'red devils'

Vecinos muestran en redes sociales las imágenes del posible incendio

Durante varios minutos sonaron las alertas antiincendios

Perspectiva de Old Trafford antes de la disputa del United-Wigan de la FA Cup disputado este fin de semana. Imagen: Reuters

La ciudad inglesa de Manchester se ha despertado este lunes alarmada por una densa columna de humo que se pudo ver desde varios puntos de la ciudad y que, según algunos testigos afirman, saldría del interior del estadio del Manchester United, el mítico Old Trafford.

Por ahora no hay confirmación oficial al respecto de lo sucedido ni por las autoridades locales, ni por parte del club inglés. Lo único que existen son informaciones que hablan de esta columna de humo y las fotografías de los usuarios de Twitter que muestran cómo se ha elevado por encima de los alrededores del estadio también conocido como 'El Teatro de los Sueños'. También hablan de cómo las alarmas antiincendios han estado sonando durante un tiempo.

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q ? Sarah Louise Feeney (@Feenish87) 30 de enero de 2017

Poco después de que se produjeran las primeras alertas, estos mismos habitantes de la localidad han informado de cómo ha ido desapareciendo el humo y como los sonidos de alarma también han cesado. Todo parece haber quedado en un susto.

El altercado ha sucedido después de que este fin de semana el Wigan Athletic jugara en el estadio en la FA Cup. En este equipo juega Will Grigg, jugador irlandés protagonista de la Eurocopa de 2016 al que dedicaron la canción del torneo. "Will Grigg's on fire", Will Grigg está que arde. Las bromas no han tardado de aparecer vinculando la presencia de este jugador en Old Trafford como causa del fuego.