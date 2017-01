Un directivo del Barcelona aviva el caso Messi: "Hay preocupaciones más estructurales que su renovación"

El portavoz hizo suyas las conclusiones del 'Observatori Blaugrana'

Gratacós fue relegado por poner en duda la calidad de Messi

Leo Messi, durante el partido de este domingo entre el Betis y el Barça. Imagen: Reuters

El portavoz de la junta directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha vuelto a avivar el fuego de la polémica en la renovación de Leo Messi. Lo ha hecho al desvelar el 'Observatori Blaugrana', un estudio en el que se desvelan las prioridades de los socios culés.

En esa encuesta la continuidad del astro argentino ocupa la 6ª posición. Al explicarlo, Vives ha hecho suyas las reflexiones de los aficionados. "Hay preocupaciones más estructurales que la renovación de Messi", ha afirmado.

"Eso no quiere decir que una cosa sea más importantes que la otra", ha tratado de corregir el portavoz blaugrana. Hay que recordar que por unas declaraciones sobre la transcendencia de Messi fue relegado de su cargo hace no mucho Pere Gratacós, ex responsable de relaciones institucionales del club.

Gratacós afirmó que Messi no sería tan bueno de no tener al lado a sus compañeros. Apenas unas horas más tarde dejaba el puesto cesado de sus funciones.