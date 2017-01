El 'miedo escénico' se apodera del Real Madrid: el club temía que un pinchazo propiciase la ira del Bernabéu

El Real Madrid comienza a salir de su peor momento en lo que va de temporada. La victoria ante la Real Sociedad ha llegado como un alivio al conjunto blanco que veía como la derrota ante Sevilla, la eliminación de Copa y el mal juego del equipo comenzaban a crispar a sus aficionados.

El 'miedo escénico', ese término que se acuñó hace ya 30 años y que definía al ambiente que se vivía en el Bernabéu ante partidos de gran exigencia para el equipo, se ha invertido en la última década hasta el punto de ser un motivo de agobio y queja para algunos jugadores. Es por eso por lo que, según avanza el diario Marca, desde el club se temía al ambiente que podía haber en el estadio.

Ante la Real Sociedad el Real Madrid se enfrentaba a uno de los partidos más difíciles de la temporada. Tras el récord de 40 encuentros sin perder llegó la cuesta de enero y con ella los malos resultados que han tenido como colofón la eliminación de la Copa del Rey a manos del Celta de Vigo.

Eso y la actitud de algunos jugadores en el campo llevó a un ambiente caldeado en las gradas que se confirmó con la pitada a varios integrantes de la plantilla como Danilo, Benzema o el propio Cristiano Ronaldo. Pero lo que de verdad inquietaba al club es que un nuevo tropiezo ante el conjunto donostiarra desatase la ira del estadio.

Es por eso por lo que directiva, técnicos y vestuario, ante el miedo de que se rompiese el idilio con los aficionados que tanto ha destacado desde la llegada de Zidane, insistieron en la unidad de todos y lo importante que es contar siempre con el apoyo del Bernabéu, incluso en los malos momentos.

Un hecho que se reflejó durante algunos momentos del partido y que se dejó zanjado con la importante victoria, el aumento de distancia con Sevilla y Barcelona, el regreso de los aplausos y la posterior foto de toda la plantilla celebrando los tres puntos en el vestuario unida a los mensajes de los jugadores en las redes sociales.

Fin de semana redondo. ¡Esto sigue! Gracias afición, con ustedes a muerte.

Perfect weekend. Thanks for your support. #HalaMadrid pic.twitter.com/TLPQxzH7RU